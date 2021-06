Com apoio dos EUA, PF põe Operação Pneu de Ferro contra tráfico internacional de armas e prende 4 Ofensiva faz buscas em sete endereços de investigados e cumpre cinco mandados de prisão temporária; investigação foi batizada em referência à apreensão de 21 carregadores de fuzis AK 47, calibre 7.62, e um de pistola, escondidos dentro de um pneu no Aeroporto do Galeão