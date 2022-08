Com a palavra, o jovem

Quando eu completei dezesseis anos, no início dos anos noventa, as dúvidas que inundavam a minha cabeça não eram muito diferentes das que fazem parte do imaginário de milhões de estudantes que hoje tem essa mesma idade. O futuro era bastante incerto e a época exigia pressa para conquistar tudo. A sociedade nos enxergava como seres destinados a cumprir o que o destino havia nos reservado: escolher uma profissão, permanecer nela para sempre e depois de algum tempo, contemplar uma doce e confortável aposentadoria. Optar por uma carreira e depois mudar de ideia era algo quase inconcebível. Aos trinta anos já deveríamos estar estabelecidos economicamente e socialmente. Enxergávamos os maiores de quarenta como velhos, quase que já ultrapassados pelo tempo. Basta conferir as imagens do passado que circulam nas redes sociais comparando, por exemplo, homens e mulheres dessa mesma idade, antes e agora. A pressão sofrida para se encaixar nesse padrão social era enorme e não era raro que a família decidisse, por nós, o nosso futuro. Os jovens não tinham vez, tampouco voz. O que mudou de lá para cá? Em termos de liberdade, muito. Quanto ao resto, veremos.

As exigências de hoje para se encaixar no padrão profissional estabelecido estão, assim por dizer, bem mais maleáveis. O jovem do novo milênio pode optar, num primeiro momento, por um curso que lhe agrade, interrompe-lo no meio do caminho, mochilar durante um tempo fora do país, voltar, escolher outra faculdade e, caso aos seus olhos tal decisão ainda não seja a mais acertada, mudar uma, duas ou mais vezes de ideia. Isso sem mencionar as inúmeras profissões que surgiram com o passar dos anos e que, antes, sequer eram cogitadas. Quando alguém ousava mencionar as tais atividades do futuro, era imediatamente tachado de imaturo, sem seriedade. Quem poderia imaginar, por exemplo, que seria possível ganhar muito dinheiro jogando e criando videogames?

O estudante de hoje conquistou mais tempo e liberdade para escolher a sua profissão. Isso deveria, portanto, significar uma maior tranquilidade diante dessa fase da sua vida. Digo mais: se levarmos em consideração que, segundo as próprias palavras dos jovens com os quais convivo diariamente, “acertar de primeira essa escolha é quase como ganhar na loteria”, por que razão entra ano, sai ano e a maioria deles continua se sentido deslocada? Pois bem. A escolha do que fazer pelo resto da vida é apenas a ponta do iceberg que o estudante tem que contornar hoje. Aí estão os números gigantescos de casos de ansiedade, síndrome do pânico, depressão e suicídio que não me deixam mentir. Ora, vejam! Se o caminho que os nossos meninos trilharam até aqui possibilitou maior liberdade e um poder mais assertivo de decidir sobre a sua vida e o seu futuro, o que houve de errado?

A resposta é muito simples: o estudante galgou degraus e conquistou certa autonomia, mas continua sendo aquele jovem de antigamente que não tinha vez, tampouco voz. Calma, eu explico. No passado, ele não contava com tamanha liberdade para escolher o que queria ser. Com tanto controle, os pais, sempre próximos, acabavam por ajudá-los nesse processo, ainda que de forma tortuosa. Os genitores do passado acreditavam piamente que estavam fazendo o melhor para os seus filhos. Eles assumiam, com propriedade, o seu papel e a sua responsabilidade na criação dos rebentos. Também tratava-se de uma época muito diferente, quando os estudos ocupavam somente meio período, não havia tantas atividades extracurriculares e o estudante, em casa, sentia-se acolhido, o que de certa forma o encorajava a enfrentar seus problemas. Ele pertencia a uma família que, de fato, estava preocupada com o seu futuro, ou pelo menos, parecia estar.

Não tão recente assim, o fenômeno da globalização que atingiu a todos em uma escala mundial e praticamente obrigou pais e mães a saírem mais cedo de casa, em busca de um lugar no competitivo e cada vez mais acirrado mercado de trabalho, deu espaço a demandas muito mais urgentes. Sendo assim, o tempo se transformou em um artigo de luxo do qual mais ninguém pode abrir mão e, quanto mais cedo cada um se tornar responsável por si mesmo e por seus afazeres, melhor. Notem que, dentro desse cenário, o jovem de hoje não tem que enfrentar desafios tão distantes quanto os de seus antecessores. Ele precisa estudar e se formar. A diferença, no entanto, é que aquele jovem que contava com uma ampla estrutura de apoio vê-se, agora, na maioria das vezes, sozinho. Saber que ele pode fazer a escolha que achar melhor para si mesmo não alivia o fato de que nem de longe ele sabe qual decisão é a mais acertada. Ele pode tomar para si mesmo as rédeas da sua vida, mas será que está pronto para fazer isso?

Nessa corrida para chegar lá o quanto antes, mas sem a estrutura necessária para tanto, o estudante se vê perdido. Boa parte dos pais e da sociedade acreditam que ele está apto a seguir sem ajuda, que já é totalmente responsável pelas suas decisões. Acham, ainda, que ele tem mais uma vantagem a seu favor, pois diferente da educação rígida que receberam, hoje o jovem conta com total liberdade para errar. Liberdade para errar? Não há dúvidas de que aprendemos muito com os desacertos e eles nos fazem crescer, mas apesar disso ser verdade, comete-los nessa fase da vida, em especial, significa se frustrar, se comparar com os demais e sofrer por tudo isso com uma intensidade jamais vista antes. Pergunte a um adolescente o que ele prefere, afinal? Errar inúmeras vezes, mesmo sabendo que a cada tropeço aprenderá algo, ou saber que pode até falhar, mas as possibilidades de que isso aconteça são bem menores por estar de mãos dadas com alguém que o está instruindo da melhor forma possível?

Quando se vê sozinho com as suas angústias – e acredite, elas são muitas – o jovem não entende que está ganhando liberdade para lidar com elas do modo como quiser. O recado que ele recebe é o de que absolutamente ninguém se importa, que ele pode viver a vida da forma como desejar, contanto que não venha reclamar depois. Afinal, não é liberdade o que ele tanto quer? Tudo o que grande parte dos pais deseja hoje em dia é que seus filhos não lhes tragam problemas, não deem trabalho. Essa é maior reclamação que se escuta das famílias que tem, em seu núcleo, um adolescente. Iniciamos, há algum tempo, um processo desastroso que se baseia em acreditar que eles são difíceis e, por isso, devem se ocupar em fazer a parte deles, nos deixando em paz. Viu só? O jovem não tem vez, o jovem não tem voz.

Se dentro dos lares não existe paciência, onde eles irão encontra-la? Ouço todos os dias, no trabalho, histórias de alunos que passam horas e horas estudando, mas se por um minuto precisam parar o que estão fazendo para ir à cozinha beber um simples copo de água, são duramente repreendidos. O que seus pais lhes dizem? “Não faz nada além de andar pela casa. Sabe por que não passa? Porque não estuda.” Quantos relatos já ouvi de alunos sobre pais que deixam seus filhos na porta do exame vestibular e, ao invés de uma palavra de apoio, os ameaçam com frases do tipo “esse é o último ano de cursinho que vou pagar, é bom passar logo!” Ainda que por trás de algumas dessas críticas haja uma desajeitada intenção de incentivar o aluno, esses pais perderam completamente a capacidade de se sensibilizar com seus filhos e esses crescem acostumados com uma enxurrada de exigências e julgamentos que recebem todos os dias.

Experimente conversar com um pai ou uma mãe que tem filhos dessa idade. Imediatamente eles dirão que não convivem com adolescentes, mas sim com “aborrescentes”, termo depreciativo e escolhido por eles para justificar que tem em casa um ou um bando de chatos. O que estamos fazendo com os nossos filhos? Estamos nos transformando nos maiores algozes daqueles que deveríamos proteger? Adulamos quem nem sequer conhecemos direito e nos esquecemos de validar quem está do nosso lado.

Infelizmente, com o passar dos anos o adolescente deixou de ser, aos olhos de muitos, uma figura interessante. Estudos e artigos dedicados às crianças existem aos montes, adultos contam com significativa representatividade, idosos merecem toda a nossa proteção. E os jovens? Quando chegará a vez deles?

A essa altura, os pais que estão lendo esse artigo já devem estar se perguntando como encontrar o equilíbrio entre cobrar sem que pareçam verdadeiros carrascos e não cobrar, correndo o risco de que tudo desande de vez. Há ainda o receio de que mudar a postura adotada em casa lhes dê muito trabalho, algo que não precisaram enfrentar até aqui. Há uma teoria minha que sempre compartilho com os amigos quando acho necessário. Nessas ocasiões, bato insistentemente na tecla de que o adolescente não dá trabalho. O que dá trabalho é educar, ensinar e amar. Você pode escolher fazer isso quando seus filhos são jovens ou adultos, mas terá de faze-lo. Mais cedo ou mais tarde, a vida cobrará essa conta.

Para ser pai de um jovem estudante, dedicando-se verdadeiramente a ele, é preciso ter a sensibilidade de um psicólogo, a paciência de um monge tibetano e a resiliência de um super-herói. Será necessário gastar garganta, deixar a arrogância se lado, ser incansável e saber que o seu trabalho é semelhante ao de uma dona de casa que limpa, todos os dias, o seu lar. Ao terminar a tarefa, no final do dia, tudo parecerá perfeito. No seguinte, porém, haverá novamente o que fazer. Ter um jovem em casa é conviver com alguém ainda em construção, que por muito tempo vai precisar da sua ajuda, ainda que nem todos os dias você esteja pronto para isso. Há momentos em que você terá de parar o que está fazendo para dizer uma ou várias palavras que farão a diferença naquele dia. Enxergue, antes de tudo, as suas potencialidades, mas não deixe de dar atenção às fraquezas e necessidades. Preste atenção no que o faz falar e no que o faz emudecer. Pare, ouça, dedique tempo a ele. Ao fazer isso, você verá que esse comportamento não servirá somente para que seu filho alcance o sucesso em vários campos da vida. Ele crescerá com marcas que jamais serão esquecidas e que representarão o quanto ele foi e é valorizado, amado e protegido. Então você verá que, lá na frente, ele estará pronto para ser quem quiser. Seguirá forte, seguro de si e feliz.

Cresci ouvindo uma frase que todo brasileiro com mais de quarenta anos já escutou: o Brasil é o país do futuro. Tanto tempo já se passou e o futuro prometido ainda não aconteceu. Não tenho a menor dúvida de que toda essa demora – ou até a impossibilidade de que tal feito já tenha sido alcançado – deve-se ao fato de que o jovem estudante enfrenta, há muitos anos, um descrédito e uma desvalorização sem precedentes. A mudança deve começar agora, não podemos mais esperar. É chegado o momento de dar vez e voz a essa parcela da população. Com o direito à palavra, haverá muito o que dizer. Nosso dever é incentivar essa atitude e, assim, permitir que todo jovem estudante possa encontrar o seu lugar na sociedade e mudar definitivamente a sua história.

*Raquel Siufi, educadora