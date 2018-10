Coligação de Haddad aciona TSE contra campanha de Bolsonaro por abuso de poder econômico

BRASÍLIA – A Coligação “O Povo Feliz de Novo” (PT/ PC do B/PROS) acionou nesta terça-feira (2) o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para que seja aberta uma investigação por abuso de poder econômico contra a campanha do candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro. O caso gira em torno da empresa de ar condicionado Komeco, localizada na cidade de Palhoça, na região da Grande Florianópolis (SC).

Ao pedir a instauração de uma ação de investigação judicial eleitoral, a coligação de Fernando Haddad (PT) pretende que, ao final da apuração, a Corte Eleitoral declare Bolsonaro inelegível por oito anos.

A coligação “O Povo Feliz de Novo” acusa o presidente da Komeco, Denisson Moura de Freitas, de ter gravado um áudio direcionado a funcionários solicitando que os empregados usem adesivos e camisetas de apoio a Bolsonaro. De acordo com o PT, no áudio, Denisson afirma que a empresa irá contribuir para a compra dos materiais e que os funcionários da Komeco irão trabalhar durante a “semana Bolsonaro” uniformizados com a camiseta.

A acusação da coligação de Haddad é a de que a campanha de Bolsonaro está ganhando reforço financeiro “que não está compatibilizado nos gastos” oficiais divulgados ao TSE, mas cujos resultados serão usufruídos pelo candidato do PSL.

DESEQUILÍBRIO. Para a coligação do candidato petista, a ação de investigação tem o objetivo de “evitar o desequilíbrio do pleito e o abuso do poder econômico, uma vez que tal prática tem potencial suficiente a comprometer o equilíbrio do pleito eleitoral de 2018”.

O caso já ganhou repercussão nas redes sociais, com postagens a favor da empresa. “Empresa Komeco fará a ‘Semana Bolsonaro’, conscientes de que se o PT ganhar, o Brasil quebra! Parabéns a eles”, diz a publicação de um internauta. “Parabéns pelo apoio explícito da Komeco ao Bolsonaro”, afirma outro usuário da rede mundial de computadores.

DEFESA. Procurada pela reportagem por e-mail na noite desta terça-feira, a Komeco não havia respondido até a publicação deste texto. A campanha de Bolsonaro ainda não se manifestou sobre o caso.