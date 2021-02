PF flagra em Cumbica homem que ia embarcar para Serra Leoa com 19 quilos de cocaína em pacotes de creme de cebola Passageiro de 36 anos, que entrou no Brasil beneficiado pela Lei do Refúgio, alegou aos agentes federais do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, que a bagagem era 'encomenda' de um amigo