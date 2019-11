Cocaína no vinho

A Polícia Federal prendeu, na madrugada desta sexta, 22, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, quatro pessoas tentando embarcar com mais de 30 quilos de cocaína para países da África e da Ásia Ocidental. Policiais federais, com o auxílio de cães farejadores, identificaram no porão de bagagens quatro malas com a droga.

A cocaína foi encontrada diluída em vinho e também em frascos de perfume e em meio a catálogos.

A cocaína diluída no vinho foi encontrada na mala de uma venezuelana de 45 anos que embarcaria para o Líbano. Ela carregava três embalagens da bebida, somando quase 12 quilos da droga.

Já os catálogos recheados com mais de 5 Kg de cocaína foram encontrados na mala de um nigeriano de 42 anos que viajaria para seu país natal.

A estratégia de ocultar a droga em frascos de perfume foi utilizada por outros dois presos, segundo a PF.

Dentro da mala de uma brasileira de 25 anos que disse estar grávida, foram encontrados 185 frascos contendo mais de 11 quilos de cocaína. Ela pretendia embarcar para Lagos, na Nigéria.

A PF encontrou ainda mais cinco quilos de cocaína ocultos da mesma forma na na mala de um nigeriano de 43 anos que tinha como destino seu país.