Cocaína no gibi Receita Federal e PF flagraram no Aeroporto Internacional de São Paulo, na madrugada desta quinta, 12, passageiro que iria embarcar para a Etiópia, levando quatro quilos da droga ocultos em oito álbuns infantis; entre janeiro e dezembro, as apreensões em Cumbica já somam quase 2.000 quilos de drogas, um recorde; no período, a PF prendeu mais de 300 por tráfico no maior aeroporto do País