Cocaína na comida!

LEIA TAMBÉM > PF e Receita apreendem mais de meia tonelada de cocaína no Porto do Rio

A Polícia Federal apreendeu no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos/Cumbica, quatro latas de produtos alimentícios contendo cocaína. Na noite de sábado, 31, agentes federais, em fiscalização de rotina junto aos balcões de check-ins, abordaram um boliviano, de 24 anos, e o entrevistaram. O passageiro não soube dar detalhes da cidade para a qual estava viajando e, por esse motivo, foi conduzido a uma sala reservada onde passou por busca pessoal e teve as bagagens vistoriadas.

Os policiais encontraram, dentro da mala do passageiro, 4 latas de produtos alimentícios com indícios de adulteração e conduziram o suspeito à delegacia da PF no aeroporto para realização de perícia no material encontrado.

Dentro das latas foram encontrados quase 3 kg de cocaína. O homem recebeu voz de prisão por tráfico internacional de drogas. Ele pretendia levar a droga para a Índia.