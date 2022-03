Cocaína na cachaça

A Polícia Federal apreendeu, na madrugada desta sexta-feira, 25, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, cerca de quatro quilos de cocaína escondidos no interior de garrafas de cachaça. Dona da mala onde estavam acondicionados os vasilhames, uma brasileira de 28 anos, foi presa e vai responder por tráfico internacional de drogas.

A apreensão ocorreu após os policiais federais serem acionados por funcionários que fiscalizam as bagagens despachadas. Com auxílio dos aparelhos de raio-x, eles identificaram as garrafas contendo conteúdo suspeito.

A PF então localizou a dona da mala, que embarcaria em um voo com destino a Lisboa, em Portugal. Ela já estava em seu assento no avião quando foi convidada para acompanhar a revista em sua bagagem.

Na Delegacia da PF no aeroporto, a mala foi aberta e as garrafas retiradas. Ao serem abertas, os agentes observaram que elas continham pouquíssimo líquido, apesar de o peso ser equivalente ao de garrafas cheias. Os vasilhames foram abertos e os agentes constataram que neles haviam sido ocultados mais de quatro quilos de cocaína.