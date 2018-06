COAF quer sufocar capacidade financeira de facções do narcotráfico

O Conselho de Controle de Atividade Financeira (Coaf), órgão do Ministério da Fazenda responsável por mapear e informar as autoridades sobre transações financeiras suspeitas, vai expandir sua atuação na capacitação das polícias civis estaduais para que elas consigam suprimir a capacidade de compra das facções criminosas ligadas ao narcotráfico.

+ Coaf vê lavagem de ‘motorista’ de Perrella em agência bancária do Congresso

+ Coaf fecha o cerco a transações que envolvem empresários de atletas e artistas

A estratégia por trás da expansão da atuação prevista pelo COAF é a de que é preciso que os investigadores estaduais conheçam os meandros dos crimes financeiros para ‘seguir o dinheiro’ dos criminosos.

+ Empresas de Perrella fizeram transações suspeitas de R$ 21 mi, diz Coaf

As polícias civis poderão ter acesso à ferramentas disponíveis para o combate a esse tipo de crime.

+ Filho de Perrella sacou R$ 103 mil um dia depois de repasse da JBS, diz Coaf

Essa atuação conjunta já é feita no âmbito federal com a Polícia Federal e o Ministério Público.

“O COAF é uma dessas ferramentas, mas é preciso uma adequação e capacitação desses investigadores para que eles possam receber as informações produzidas pelo órgão”, diz o presidente do órgão, Antônio Carlos Ferreira de Sousa.

+ Presidente do PTB-SP é alvo de inquérito

Ao capacitar esses investigadores estaduais, diz Sousa, o COAF conseguirá massificar a atuação visando o supressão econômica-financeira dos grupos criminosos. O efeito colateral, compara Souza, é o surgimento de uma exército de investigadores gerando informações de inteligência financeira.

“Sem dinheiro não é possível comprar armas nem drogas. Não é possível ter essas coisas no escambo”, diz Sousa.

As facções criminosas como o Primeiro Comando da Capital (PCC), Comando Vermelho (CV) e Família do Norte (FDN) estão na mira das autoridades brasileiras e são o principal desafio para os órgãos sob as diretrizes do recém-criado Ministério da Segurança Pública.

O Coaf já deu apoio às polícias civis em estados como o Amazonas, na Paraíba e agora testa um projeto piloto em São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. O objetivo é levar para as polícias estaduais o modelo de atuação desenvolvido no âmbito federal em que o alvo das investigações, prioritariamente, é a capacidade financeira dos grupos criminosos.

Segundo o presidente do Coaf, algumas polícias civis já possuem laboratórios de combate à lavagem e estruturas especializadas com capacidade de atuar na supressão do financiamento dos grupos criminosos.

Para Sousa, é preciso capacitar e instrumentalizar as policiais estaduais para que elas adotem o conceito de que combater o crime “requer supressão da capacidade de pagamento”. As polícias civis poderão para o recebimento e solicitação dos Relatórios de Investigação Financeira (RIF).

O RIF é o documento produzido pelos analistas do COAF com base nas transações investigadas. A meta de capacitar as forças de segurança estaduais está adequada a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla).

Para isso, a Enccla criou um programa nacional de treinamento que visa capacitar delegados, promotores, procuradores e demais agentes públicos que participam de investigação de combate à lavagem de dinheiro e corrupção. O Coaf participa desses treinamentos e fornece profissionais que explicam desde como solicitar os relatórios até como interpretá-los.

Vizinhos. Como unidade de inteligência financeira do Brasil, o Coaf se relaciona outros órgãos com mesma atuação de 145 países. A comunicação entre eles, do ponto de vista operacional, se dá por meio de um sistema chamado Grupo de Egmont.

Para o presidente do COAF, como as facções atuam de forma transnacional, é preciso aumentar a quantidade de troca de informações com países vizinhos para que seja possível atuar de forma mais eficaz.