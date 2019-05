Coaf longe de Moro vai parar no Supremo

O Podemos ajuizou no Supremo a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6147 contra o processo legislativo que alterou a Medida Provisória (MP) 870 para retirar o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) da estrutura do Ministério da Justiça e Segurança Pública e devolvê-lo ao Ministério da Economia.

O relator da ADI é o ministro Edson Fachin, informou o site do Supremo nesta quarta, 29 – Processo relacionado: ADI 6147.

Reorganização administrativa

O Coaf foi criado em 1998 na Lei da Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/1998, artigo 14) no âmbito do Ministério da Fazenda (atual Ministério da Economia), ‘com a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas’ previstas na lei.

O ministro Sérgio Moro planejava ampliar ofensiva contra o crime organizado e a corrupção com o órgão de inteligência financeira sob sua tutela no Ministério da Justiça.

A MP 870, editada em 1.º de janeiro de 2019, que redefine a organização básica dos órgãos da Presidência e dos Ministérios, mantém as atribuições do Conselho, mas o vincula ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública.

No processo de conversão da MP em lei (Projeto de Lei de Conversão 10/2019), o Plenário da Câmara aprovou o retorno do Coaf para a Economia. O texto foi votado pelo Senado sem modificações.

‘Defeito jurídico’

Na ADI 6147, o Podemos sustenta que a alteração do texto da MP afronta o princípio da separação dos Poderes (artigo 2.º da Constituição da República) e invade a iniciativa legislativa privativa do presidente da República (artigo 61).

O partido assinala ainda que, junto com a edição da MP, o presidente assinou o Decreto 9.663/2019, que aprovou o estatuto do Coaf como parte do Ministério da Justiça.

Segundo a legenda, ainda que o presidente da República sancione a lei decorrente da conversão da MP com a mudança aprovada pelo Legislativo, sua posterior concordância não afasta o ‘defeito jurídico radical’, ainda que seja dele a prerrogativa constitucional usurpada pelo Congresso Nacional.

“Não há como se convalidar defeito de iniciativa proveniente do descumprimento da Constituição da República”, defende.

De acordo com a argumentação do partido, a emenda retira do Poder Executivo a possibilidade de, no uso de seu poder discricionário, adotar mudanças que melhor poderiam atender aos interesses da sociedade no combate à corrupção.

Cautelar

No pedido de liminar para suspender a eficácia da norma e garantir a permanência do Coaf no Ministério da Justiça, o partido argumenta que, na terça-feira, 28, foi aprovado o texto final do projeto de lei, faltando apenas a sanção ou o veto do presidente da República, que deve fazê-lo até 3/6, data em que expira o prazo da MP.

No mérito, o Podemos pede que o Supremo ‘reconheça a mácula do processo legislativo em razão da introdução de emenda parlamentar em matéria de iniciativa do Executivo’.