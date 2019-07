COAF, esse ilustre desconhecido

A alvorada de 2019 reabriu um museu de grandes novidades, entre elas a volta de superministérios e a esperança de pacotes milagrosos. Dentre as reorganizações da arquitetura burocrática da administração federal, uma chamou atenção e foi noticiada com amplitude na imprensa: a transferência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF do Ministério da Economia para o poderoso Ministério da Justiça e da Segurança Pública.

Mal se estabeleciam as novas configurações quando, ainda em janeiro, um grande escândalo tomou os meios de comunicação: uma investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro, segundo a imprensa baseada em Relatórios do COAF, davam conta de movimentações atípicas nas contas bancárias do ex-Deputado Estadual e hoje Senador Flávio Bolsonaro, o filho 01 do Presidente da República.

Em meio a um dos inúmeros choques entre o Planalto e o Parlamento, que marcaram os primeiros meses da gestão Bolsonaro, o COAF volta a integrar o Ministério da Economia durante a votação da MP 870/19 que tratou da reforma administrativa do Governo Federal. Após vazamentos que colocaram um quase intangível Ministro Sérgio Moro no centro de um escândalo sem precedentes na República e no Poder Judiciário nacional, o COAF volta às manchetes, quando surgem rumores da possibilidade da utilização de sua estrutura para a condução de uma enviesada investigação dos jornalistas do The Intercept Brasil.

Durante o recesso forense de julho, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, a pedido do senador Flávio Bolsonaro, profere uma decisão suspendendo a investigação contra o filho mais velho do presidente, entendendo que a questão do compartilhamento de informações sigilosas entre os órgãos administrativos possui repercussão geral e deve ser analisada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Na mesma decisão, suspende todas as investigações que tenham se iniciado por meio de compartilhamento de informações do COAF, à margem da supervisão e autorização do Poder Judiciário.

Aos que nunca tiveram contato com o intrincado sistema de inteligência financeira, o COAF poderia soar como um órgão inerente ao combate à criminalidade, razão pela qual o Ministro Sérgio Moro gostaria de tê-lo a sua disposição, sob a égide do Ministério da Justiça. Poderiam imaginar ainda que essa importante arma é utilizada para se combater a corrupção, como no caso do senador Flávio Bolsonaro. Nesse sentido, poderiam cogitar que a volta do COAF para o Ministério da Economia seria uma grande derrota e um retrocesso nos avanços de inteligência de combate á criminalidade. E que a decisão do Min. Dias Toffoli representaria um obstáculo aos órgãos de investigação criminal de todo o território nacional.

Curiosamente, cada uma dessas premissas é absolutamente equivocada.

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras não tem por objetivo proteger a sociedade de criminosos. Tampouco desvendar crimes. O objetivo precípuo de uma “unidade de inteligência financeira” – categoria na qual se enquadra o COAF – é proteger o Sistema Financeiro Nacional de seu uso disfuncional, para que o mercado não se torne emissário de ativos obtidos por meios ilícitos.

Nesse sistema preventivo, fundamentalmente, o COAF e os órgãos reguladores auxiliares (Bacen, CVM, COFECI, SUSEP, CFC, entre outros) exigem das pessoas obrigadas (elencadas no art. 9º, da Lei nº. 9.613/98) o reporte de informações de operações que, por suas circunstâncias, montantes ou pessoas envolvidas, segundo as normativas vigentes, revelem indícios da prática de lavagem de dinheiro.

Essas “operações atípicas” são comunicadas diretamente ao COAF por meio de seu sistema eletrônico (SisCoaf) e passam a integrar o imenso banco de dados do órgão. Naturalmente, muitas dessas informações são acorbertadas pelo sigilo bancário, nos termos da Lei Complementar 105/01. Com esse enorme repositório de informações o COAF produz o seu produto por excelência: os Relatórios de Inteligência Financeira (“RIF”), que serão gerados de ofício pelo próprio órgão ou à pedido de alguma autoridade competente.

No primeiro caso, o próprio COAF toma a iniciativa da elaboração do documento, a partir dos parâmetros internos de cruzamentos de dados (por exemplo, quando seu próprio sistema cruza uma quantidade suficiente de interações atípicas relacionadas a uma mesma pessoa) ou, ainda, quando o órgão se depara com uma denúncia pública ou com um caso rumoroso que leva seus analistas iniciar um cruzamento de informações.

Com efeito, sempre que o COAF se deparar com uma situação que indique a prática de crime de lavagem de dinheiro, ele deverá comunicar as autoridades pertinentes. Importante destacar, contudo, que nem sempre toda operação que se deve comunicar ao COAF revela indícios da prática de crime. Um exemplo: é bastante comum a comunicação, pelas instituições financeiras, de movimentação bancária incompatível com a renda declarada. Uma pessoa que declarou ao banco determinada renda na abertura da conta, não atualizou seu cadastro e passou a ganhar vencimentos maiores, provavelmente, será reportada ao COAF. Isso não quer dizer que essa pessoa passou a receber valores ilícitos.

Essa distinção é de suma importância para ilustrar que, efetivamente, o que a unidade de inteligência financeira objetiva é que os integrantes do sistema financeiro (bancos, administradoras, gestoras, distribuidoras e corretoras de valores, corretoras de seguros, imobiliárias, etc.) mantenham os controles impostos, que previnam a circulação de ativos de origem ilícita e prática de lavagem de dinheiro. E isso porque, a circulação de valores ilícitos no mercado regular é prejudicial ao próprio sistema financeiro. Naturalmente, as empresas que contam com afluxos ilícitos de capital terão sempre vantagem em relação às empresas que seguem as regras do jogo, colocando em xeque o funcionamento do próprio sistema econômico. Não por outra razão, na maior parte do mundo, as unidades de inteligência financeira estão ligadas às pastas da fazenda e não da justiça.

É certo, contudo, que o COAF tem estrutura, pessoal capacitado e informações que o torna em um importante auxiliar dos órgãos de investigação, na medida em que pode, no cruzamento de informações reportadas, identificar outros participantes ou outras operações de intrincadas tramas criminosas. Por essa razão, as autoridades investigativas podem solicitar ao COAF informações a respeito de determinados alvos ou operações, saber se já existe algum RIF elaborado a respeito e até mesmo solicitar a elaboração de um RIF.

Trata-se daquilo que se chama internamente de “intercâmbio de informações”. A princípio, não há qualquer vedação nessa prática, pelo contrário. A estrutura e tecnologia do conselho, como unidade de inteligência financeira devem ser, sim, importantes aliados dos órgãos de investigação criminal.

Esse não é o problema que levou a suspensão das investigações iniciadas a partir de informações obtidas a partir do órgão pelo Presidente do STF. Foi, por outro lado, a subversão do sistema de intercâmbio de informações, por meio da qual os órgãos investigativos passaram a ter acesso a informações sigilosas de investigados, sem autorização judicial de afastamento de sigilo bancário.

Segundo seu Relatório de Atividades de 2018, o órgão produziu 7.345 RIFs no ano passado. No mesmo período, o órgão registrou 7.446 intercâmbios de informações com autoridades nacionais, sendo que a maioria delas se concentrou entre as polícias civil e federal (3.658) e entre os órgãos do ministério público (2.735).

Para além do simples cruzamento de informações financeiras, recentemente, o órgão passou também a solicitar a instituições financeiras informações sobre operações em escrutínio. Sendo assim, para além de receptor passivo de informações, o COAF passou a ser captador ativo de informações. Em sua interação com os órgãos de investigação, o COAF pode então ser usado como meio para que a polícia ou ministério público pudesse obter informações bancárias de investigados, por meio dos indigitados intercâmbios de informação.

Ressalta-se, por oportuno, que nada disso seria ilegal, conquanto houvesse a devida autorização judicial para o afastamento do sigilo bancário dos investigados. O que não se pode admitir são situações – como a que parece ter ocorrido com o Senador Flávio Bolsonaro – em que as trocas de informações entre os órgãos viabilizem o acesso a informações bancárias, que possam ser ‘esquentadas’, a posteriori, por eventual decisão de afastamento do sigilo.

Sendo assim, ainda que no contrassenso da opinião leiga, a decisão do Ministro Dias Toffoli representa importante marco no ainda nebuloso debate sobre interação e intercâmbio entre os diversos órgãos da administração pública – dentre os quais, de grande destaque, a Receita Federal do Brasil – que sob a insígnia de sua atividade fiscalizatória, podem acabar por escamotear investigações criminais à margem das normas legais e constitucionais.

Por fim, para além dos acontecimentos contingenciais, é importante que a notabilizarão dos órgãos de controle e fiscalização levem a uma profunda reflexão e amadurecimento sobre o papel e os limites da atividade preventiva e fiscalizatória do Estado (direito administrativo sancionador e regulatório) frente à atividade investigativa e punitiva (direito criminal), sob a pena de transformarmos as agências do poder executivo em armas de persecução alheias ao controle jurisdicional.

Nessa demarcação de fronteiras, serão importantíssimas as atuações de freios e contrapesos

dos poderes legislativo e judiciário.

*Bruno Salles Pereira Ribeiro, Mestre em Direito pela USP. Advogado Criminalista sócio de Cavalcanti, Sion e Salles Advogados.