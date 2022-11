CNT pede a Alexandre que ordene apreensão de caminhões usados por bolsonaristas para bloquear rodovias

A Confederação Nacional de Transportes voltou a acionar o Supremo Tribunal Federal contra o bloqueio de rodovias por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, agora pedindo que o ministro Alexandre de Moraes ordene a apreensão de veículos usados para a interdição das estradas, ‘em razão de estarem servindo como instrumento de crime contra o Estado Democrático de Direito’.

A entidade é responsável pela ação no bojo da qual foi deferida a ordem para que a Polícia Rodoviária Federal e as Polícias Militares tomem ‘todas as medidas necessárias e suficientes’ para desmobilizar os manifestantes que travam vias em todo o País. No despacho, o magistrado determinou que sejam identificados os caminhões usados para bloqueios de vias, com a remessa imediata a juízo, para a aplicação aos proprietários de multa horária de R$ 100 mil.

Agora, com o objetivo de ‘dar maior efetividade’ ao despacho dado por Moraes, a CNT pede não só que o ministro determine a apreensão de veículos, mas também ordene à Polícia Federal que identifique os líderes e principais proprietários dos veículos para a interdição de estradas. A entidade ainda requer que, caso sejam identificadas empresas como responsáveis pelos bloqueios, haja ordem de lacração de suas garagens.

Segundo boletim divulgado pela Polícia Rodoviária Federal pouco depois das 16h desta terça-feira, 11, a corporação já havia realizado 358 desbloqueios de trechos interditados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro após a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nestas eleições.

Braços do Ministério Público federal em diferentes Estados já instauraram procedimentos para investigar as interdições. O diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, também entrou na mira de procuradores. Cresce internamento no órgão a pressão para que o procurador-geral da República Augusto Aras abra apuração sobre o caso.