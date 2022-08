Conselhão aplica pena de suspensão a procurador do MP de São Paulo que disse que Bolsonaro ‘deveria morrer de covid’

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) decidiu suspender, por cinco dias, o procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo Arual Martins. A punição foi imposta em um processo disciplinar aberto depois que ele usou as redes sociais para criticar o presidente Jair Bolsonaro (PL).

Documento O voto do relator PDF

Em seu perfil pessoal no Facebook, o procurador chamou Bolsonaro de “genocida”, “idiota” e “criminoso”. Também disse que o presidente “deveria morrer de covid”. “Não tire a máscara. Tire o Bolsonaro”, dizia uma das publicações contra a gestão da pandemia.

O CNMP concluiu que Martins violou os deveres funcionais de manter “conduta ilibada” e de “zelar pelo prestígio da Justiça, por suas prerrogativas e pela dignidade de suas funções”.

O conselheiro Ângelo Fabiano, relator do processo disciplinar, defendeu que os membros do Ministério Público devem agir com “cautela e prudência” nas redes sociais. Ele disse que as postagens foram “ofensivas”.

“Tal conduta do membro do MP revela-se atentatória à dignidade das funções e prestígio do Ministério Público do Estado de São Paulo, não se coadunando com a exigência de que, em suas manifestações nos meios de comunicação, os agentes ministeriais assegurem-se de que os seus pronunciamentos não constituam violações a direitos ou garantias fundamentais e, consequentemente, mácula à imagem do Ministério Público e dos seus órgãos”, diz um trecho do voto.

A defesa atribuiu o processo disciplinar a “adversários políticos internos” do procurador. Também contesta as provas, porque não houve perícia nos prints das publicações.