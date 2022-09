CNJ julga nesta terça juiz do Trabalho acusado de assédio sexual contra 96 mulheres

O Conselho Nacional de Justiça pautou para esta terça-feira (6) o julgamento do juiz do Trabalho Marcos Scarlecio, acusado de assédio sexual em série – já soma 96 o número de supostas vítimas do magistrado do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, que, nesta segunda-feira (5), deve retornar ao exercício das funções, após um período de férias.

Leia Também Relembre o caso

No dia 15 de agosto foram reveladas pela imprensa diversas acusações de assédio contra o juiz substituto. Desde então, outras mulheres apresentaram relatos semelhantes. Em nota divulgada nesta segunda, o Me Too confirma que, dentre os 96 relatos já registrados, seis são de estupro e 26 foram encaminhados pelo Projeto Justiceiras ao Conselho Nacional do Ministério Público. Procurado, o MPF disse que não se manifestará sobre o caso por causa da determinação de sigilo.

Logo após as denúncias serem divulgadas, Scalercio saiu de férias. Em virtude disso, no dia 23 de agosto cerca de 80 pessoas se reuniram em protesto nas escadas do fórum trabalhista Ruy Barbosa, na Barra Funda (centro de São Paulo). O ato foi organizado pelo SintraJud (Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário) e se repetiu nesta manhã, quando o magistrado deve retomar as funções.

Apesar disso, o juiz não deverá voltar para as suas funções de antes. De acordo com a assessoria de imprensa do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª região, onde Scalercio está lotado, “o magistrado foi designado para atuar no Fórum Trabalhista da Zona Sul, auxiliando em processos que estão em fase de execução. Essa fase processual é quando se buscam meios para efetuar o pagamento do(s) credor(es). Nessa atribuição, o magistrado não participará de audiências”.

Ainda não há determinação de que ele seja afastado do cargo, o que deve ser objeto de deliberação do plenário do CNJ na sessão marcada para terça. Contudo, o TRT afirma ter aberto uma nova reclamação disciplinar contra Scalercio, por causa do recebimento de três novas denúncias por meio da Ouvidoria do Tribunal Superior do Trabalho.

De acordo com a advogada Luanda Pires, do Me Too Brasil, a organização “protocolou um ofício no CNJ, que já foi recebido, com as novas denúncias recebidas, fazendo o requerimento do afastamento imediato dele, assim como da abertura do PAD (processo administrativo disciplinar)”. Ela confirma que outras entidades também estão acompanhando o caso, mas confirmou apenas o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

COM A PALAVRA, MARCOS SCALERCIO

O advogado Leandro Laca, que atua na equipe que defende o magistrado, em nota afirma que: “A defesa de Marcos Scalercio esclarece que as acusações formais por ele conhecidas, e que já foram julgadas, foram arquivadas por duas vezes pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª região, por ampla maioria, em órgão composto majoritariamente por mulheres. Marcos é inocente, nega as acusações, e sua defesa será exercida exclusivamente nos autos, considerando o sigilo inerente a esses procedimentos. Hoje, segundo determinação do TRT2, Marcos retomou suas atividades perante o juízo das execuções, que não envolve a realização das audiências”.