CNJ impõe aposentadoria compulsória a desembargador que humilhou guardas em Santos

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu nesta terça-feira, 22, aposentar compulsoriamente o desembargador Eduardo Almeida Prado Rocha Siqueira, do Tribunal de Justica de São Paulo, que ficou conhecido por ofender e tentar intimidar um guarda civil municipal ao ser abordado por estar sem máscara de proteção facial em uma praia de Santos, no litoral paulista, no auge da pandemia.

Os conselheiros entenderam que ele violou do dever de manter “conduta irrepreensível” na vida pública e privada e que o comportamento foi incompatível com a “dignidade, honra e decoro” do cargo.

“Entendo que tem uma repercussão grande, um abalo à credibilidade do Poder Judiciário”, defendeu a conselheira Jane Granzoto, relatora do caso, para quem a conduta do desembargador foi “agressiva e desrespeitosa”.

A aposentadoria compulsória é a pena máxima prevista na Lei Orgânica da Magistratura (Loman). O desembargador, no entanto, terá direito aos “provimentos proporcionais”.

O advogado José Eduardo Rangel de Alckmin, que representa o desembargador, disse que ele tem uma “longa carreira” e passava por um momento de “desequilíbrio emocional”. “O que tem de diferente nesse caso é que foi filmado”, afirmou.

O defensor também disse que os juízes são “humanos”. Para exemplificar, ele lembrou o episódio em que o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), chamou de “mané” um bolsonarista que o seguiu em Nova York. “Ou seja, os juízes são humanos, é uma reação humana”, disse.

