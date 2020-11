CNJ adquire 4.500 kits de coleta biométrica para evitar prisões por engano e garantir documentos à população carcerária

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) fechou a compra de 4.500 kits de coleta biométrica que serão enviados para tribunais de todo o País. Os equipamentos foram adquiridos em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e integram as ações do Fazendo Justiça, projeto do CNJ destinado à população carcerária.

Os kits serão utilizados para evitar a prisões por engano após as audiências de custódia, atuando como uma medida para garantir que a pessoa detida é realmente a pessoa correta.

A biometria também ajudará na realização de um cadastro da população carcerária para facilitar a emissão de documentos, atuando como forma de identificação civil. Segundo levantamento do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), oito entre 10 pessoas presas não tem documentos de identificação, o que leva a entraves para a garantia de direitos durante e após a prisão.

Ao todo, foram pactuados planos de trabalho com ao menos 76 instituições, como tribunais de justiça, administrações prisionais e seções judiciárias federais, para garantir a coleta biométrica.

Os primeiros 800 equipamentos deverão ser enviados para São Paulo até dezembro deste ano. A previsão é que todos os kits restantes sejam destinados às unidades prisionais até 31 de março de 2021.