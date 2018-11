CNJ abre processo contra juiz que insinuou que Gilmar pegou ‘mala grande’ para soltar Garotinho

O Conselho Nacional de Justiça decidiu, por maioria, instaurar processo administrativo disciplinar contra o juiz Glaucenir Oliveira, da Vara de Campos dos Goytacazes. Em áudio que vazou de um grupo de WhatsApp em dezembro do ano passado, o juiz sugeriu que o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, foi destinatário de ‘quantia alta’ e ‘mala grande’ para soltar o ex-governador Anthony Garotinho e tirar a tornozeleira de Rosinha.

“A gente leva pedrada, tiro, enquanto o grande general desse Poder Judiciário que é ele agora, parece que é o dono do poder, mela o trabalho sério que a gente faz, com sarcasmo, falta de vergonha, e segundo os comentários que ouvi hoje, comentários sérios de gente lá de dentro, é que a mala foi grande”, mostra parte do áudio.

Dez conselheiros acompanharam o voto do corregedor nacional de Justiça, ministro Humberto Martins. Apesar da decisão, o juiz poderá continuar atuando enquanto o processo tramitar.

Voto vencido, o conselheiro Luciano Frota manifestou-se pelo arquivamento do caso. De acordo com ele, o fato de o juiz ter se retratado e reconhecido seu erro não justificaria a instauração do processo administrativo disciplinar. “Acho que a retratação é suficiente para que caso não enverede para o processo administrativo disciplinar. Acho que ele errou. Foi erro grave. Mas não há mais fatos a serem apurados”, afirmou.

“Estamos diante de uma epidemia que começa a alcançar os novos meios de comunicação e que se chama assassinato de reputações. Uma tentativa de assassinar a reputação de pessoas públicas, e isso é muito grave”, disse o presidente do CNJ, ministro Dias Toffoli.

Em seu voto, Toffoli disse que juízes não podem ter desejos. “Desejo do juiz é ver cumprida a Constituição e as leis do País. Não são apenas os magistrados, mas os servidores também. Servidores do meu gabinete não ficam comentando assuntos em redes sociais e servidores não devem fazer isso.”

O presidente do CNJ destacou ainda a necessidade de o Poder Judiciário zelar pela defesa da imparcialidade e impessoalidade da magistratura, como é feita a defesa de sua autonomia e independência.

O conselheiro Valtércio de Oliveira avaliou em seu voto que “não cabe a nenhum juiz tecer comentários, sobretudo desairosos, a respeito de autoridades máximas ou mesmo juízes na mesma entrância”.

Aloysio Corrêa da Veiga afirmou que, em nome da liberdade de expressão e de pensamento, observa-se um comportamento “totalmente divorciado do próprio juramento que o juiz fez ao assumir cargo”.

“O juiz tem dever de discrição. O que nos constrange é exatamente isso. Juiz não pode antecipar julgamentos nem fazer comentários, seja daquilo que ele estiver julgando seja de outros processos.”

O conselheiro Arnaldo Hossepian considerou as palavras usadas pelo juiz “absolutamente impertinentes”. Para ele, as redes sociais possibilitam ao cidadão que, na “calada da madrugada, acaba perdendo qualquer freio e lançando nas redes sociais algo que, seguramente, se estivesse em um momento de maior ponderação ele não avançaria de forma tão descabida e sem reflexão”.

COM A PALAVRA, A DEFESA

À reportagem, o advogado José Luis Oliveira Lima, que representa o juiz Glaucenir Oliveira, disse que respeita a decisão do CNJ mas não concorda com seu teor. “Confio que ao final da instrução do procedimento administrativo o feito será arquivado”, disse. Procurado, o gabinete do ministro Gilmar Mendes informou que não iria se manifestar.