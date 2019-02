CNI escolhe substituto de seu presidente que foi preso na Operação Fantoche

O Conselho de Representantes da Confederação Nacional da Indústria (CNI) vai se reunir nesta quinta, 28, para escolher um substituto do presidente afastado Robson Braga de Andrade, ‘enquanto durar o seu impedimento temporário’. A substituição ocorrerá conforme prevê o estatuto da CNI.

Andrade é alvo da Operação Fantoche, deflagrada pela Polícia Federal parea investigar suposto esquema de corrupção e fraudes em contratos firmados por meio de convênios com o Ministério do Turismo e o Sistema S.

Responsável pela representação da indústria do Brasil, a CNI é o órgão máximo do sistema sindical patronal da indústria e atua em articulação com os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de entidades no Brasil e no exterior.

Segundo informações da PF, um grupo de empresas, sob o controle de um mesmo núcleo familiar, atuava desde 2002 executando contratos firmados por meio de convênios com o Ministério do Turismo e entidades paraestatais do intitulado ‘Sistema S’.

Estima-se que o grupo já tenha recebido mais de R$ 400 milhões decorrentes desses contratos.

As investigações apontaram que o grupo utilizava entidades de direito privado, sem fins lucrativos, para justificar a celebração de contratos e convênios diretos com o Ministério e Unidades do Sistema S.

Os contratos eram, em sua maioria, voltados à execução de eventos culturais e de publicidade superfaturados e com inexecução parcial, sendo os recursos posteriormente desviados em favor do núcleo empresarial por intermédio de empresas de fachada.

A principal beneficiária do suposto esquema teria sido a empresa Aliança Comunicação.

Na terça-feira, 19, o presidente da CNI chegou a ser preso pela PF. Ele foi solto no mesmo dia, por sugestão da própria PF.

Ao decretar a soltura de Robson Andrade, o juiz da 4.ª Vara Federal de Recife, César Arthur Cavalcanti de Carvalho, determinou seu afastamento do cargo.

A convocação da reunião do Conselho de Representantes foi feita por 20 das 27 Federações Estaduais das Indústrias que integram o colegiado da CNI.

O presidente interino será escolhido entre os seguintes vice-presidentes executivos da CNI: Antônio Carlos da Silva, Glauco José Côrte, Paulo Afonso Ferreira e Paulo Antônio Skaf.