Clubhouse, um novo canal de comunicação

Uma das tendências para 2021 é o surgimento de novos canais de comunicação, o Club House é um dos primeiros a cair no gosto dos internautas. O aplicativo, que ainda está liberado apenas para o iPhone, já conta com mais de 6 milhões de usuários e grandes nomes da internet mundial e nacional já fazem parte da plataforma, como Elon Musk, Mark Zuckerberg, Guilherme Benchimol, Thiago Nigro e Flávio Augusto.

O aplicativo é como se fosse uma “live de áudio” que você pode convidar várias pessoas para participar como uma “roda de conversa”, o que proporciona uma troca de experiência muito rica para os participantes e ouvintes do “club”. A roda de conversa é criada por um moderador e funciona de maneira muito simples, não impedindo que o ouvinte execute outras ações no celular enquanto ouve um club, tornando-o mais prático.

Muitos influenciadores digitais estão entrando para esse novo meio de comunicação, pois, seu trabalho com o público é fazer com que eles se sintam o mais próximo possível deles. Dessa forma, é um meio de atrair seus seguidores e ter um contato direto com as pessoas, mesmo a distância.

O que o torna mais interessante, é a forma como ele pode ser usado para diversas formas, tanto como um meio informal de conversar em grupo, como também para incentivar o trabalho profissional, sendo possível discutir inúmeros assunto sem que seja necessário a presença física de todos, deixando-os livres para executar outras atividades ao mesmo tempo.

Para aqueles negócios que visualizam sinergia com a marca, esse talvez seja o momento de apostar no aplicativo, criando rodas de conversas que atraiam o público interessado. No primeiro momento de crescimento de um aplicativo, é a melhor oportunidade para ganhar uma grande audiência com um baixo custo de investimento. Esse novo canal de comunicação, reforça a importância de bons conteúdos, pois, a única forma de prender a atenção do seu público é por meio de conteúdo de qualidade via voz

*Diego Freire, CEO da Huggy