Clubes e dirigentes têm a obrigação de combater e repudiar atitudes de racismo e opressão dentro do futebol

São incontáveis os casos de racismo vivenciados por jogadores nas últimas décadas, no cenário nacional e internacional. O futebol europeu, tão elogiado pela sua modernidade dentro dos gramados, dá inúmeros exemplos de como ainda está atrasado no combate ao racismo no universo esportivo.

Muitos jogadores brasileiros, inclusive, viveram na pele o racismo no continente europeu. Como não lembrar da banana atirada em Dani Alves na época em que atuava pelo Barcelona? Ou da revolta de Taison, Dentinho e Hulk, após as inúmeras ofensas que partiam das arquibancadas.

Os países europeus em que esses episódios lamentáveis ocorrem com frequência possuem uma semelhança: a supremacia branca. São comuns os ataques racistas que torcedores espanhóis, franceses, russos, italianos e portugueses disparam contra atletas de origens africanas.

Dados do IBGE apontam que no Brasil 54% da população é negra. Ainda que sejamos um país tão diverso sob o ponto de vista étnico, vivenciamos com frequência situações de racismo nos estádios de futebol ao redor do país. O caso que ficou mais famoso foi o do goleiro Aranha, em 2014, chamado de “macaco” por diversos torcedores gremistas quando ainda defendia o Santos.

Uma rápida pesquisa no Google sobre o tema nos traz inúmeros exemplos semanais de preconceito enfrentado por atletas brasileiros em torneios diversos do futebol nacional. Mas como entender, em um país de maioria negra, tantos episódios lamentáveis de opressão e preconceito dentro e fora dos gramados? É inaceitável que isso continue acontecendo.

A Fifa apresentou em 2004 seu Código de Ética, que proíbe “dirigentes, jogadores e agentes de agir de forma discriminatória em relação à etnia, raça, cultura, política, religião, gênero ou idioma”, e foi atualizado em 2020. Mas ele é insuficiente, casos de discriminação continuam ocorrendo constantemente em diferentes ligas e países.

Só tem um jeito de fazer com que o racismo seja combatido de forma efetiva dentro e fora das quatro linhas: punindo de maneira rígida os clubes. Sempre que for comprovada uma postura racista por parte de seus torcedores, dirigentes ou jogadores, o clube tem que ser punido financeiramente e esportivamente.

E essa deve ser uma medida apoiada por toda a comunidade futebolística. É obrigação dos clubes, das federações, confederações e dirigentes conhecerem o contexto do país em que se encontram inseridos. No cenário brasileiro, trabalhamos em um esporte de grande impacto social, em um país de maioria negra, em que situações de racismo devem ser repudiadas fervorosamente.

Pedidos de desculpas não são suficientes. Notas de repúdio não são suficientes. Campanhas em redes sociais são extremamente importantes, mas só possuem valor quando são acompanhadas de atitudes no dia a dia. Clubes, dirigentes, federações, imprensa e torcedores precisam estar unidos em um único objetivo: aniquilar o racismo do futebol brasileiro.

*Marcelo Segurado, executivo de futebol, com formação em Sociologia e Geografia pela Universidade Católica de Goiás