Civilistas

Direito civil é nossa casa,

Conquanto não devamos habitá-la.

Nossa visada é o outro.

É daquele que aceita o que ditamos

sem nos conhecer.

É do ser que clama que alguém idealize

O bem viver.

Embora sejamos tão rudes com as vontades alheias,

Esperam nossos irmãos em humanidade

Que tenhamos humildade.

E da nossa pequeneza

Saibamos extrair a beleza do respeito e da luta

Por melhores momentos.

Aos que demoram na rua,

Aos que caminham no nada,

Eis também o direito civil,

Hoje ainda não sou,

mas um dia hei de ser

A vossa morada.

*Marco Aurélio Bezerra de Melo, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Professor emérito da Escola da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ). Professor permanente do Programa de Pós-Graduação da Universidade Estácio de Sá (UNESA). Professor titular de Direito Civil do IBMEC/RJ. Presidente do Fórum Permanente de Direito Civil Professor Sylvio Capanema de Souza da EMERJ. Doutor e mestre em Direito pela UNESA