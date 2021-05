Citado em delação como operador de repasses a Toffoli, ex-secretário diz que Cabral ‘cria fatos por desespero’ e nega ter conhecimento de vantagens indevidas ao ministro

A defesa de Sérgio Cabral, por sua vez, afirma que o ex-governador ‘apresentou todos os relatos, com a indicação de fatos precisos e dados de corroboração’.

Delação de Cabral

Em um dos trechos de sua colaboração premiada, Cabral acusa Toffoli de receber cerca de R$ 4 milhões para ajudar dois prefeitos do Estado do Rio em processos que tramitavam no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O ministro atuou na Corte Eleitoral de 2012 a 2016. De acordo com o delator, os pagamentos efetuados por Hudson Braga teriam alcançado o escritório da advogada Roberta Rangel, mulher de Toffoli.

O Supremo Tribunal Federal ainda vai revisitar a decisão que homologou a delação do ex-governador, processada na Corte por envolver autoridades com prerrogativa de foro privilegiado. Isso porque a Procuradoria-Geral da República (PGR) contesta o acordo, por considerar que não foram apresentados fatos novos. A análise do recurso está marcada no plenário virtual, a partir de 21 de maio.

Na delação, Cabral se comprometeu a devolver aos cofres públicos R$ 380 milhões recebidos como propina enquanto foi governador. Preso desde novembro de 2016 e condenado a penas que ultrapassam 340 anos de prisão, ele admitiu ter recebido propina durante seu governo no início em 2019, quando chegou a dizer que seu ‘apego a poder e dinheiro é um vício’. Desde então, passou a confessar crimes cometidos em depoimentos à Justiça, chegando a citar os ex-prefeitos Eduardo Paes (DEM) e Marcelo Crivella (Republicanos).