Citação por meio eletrônico traz mais celeridade às empresas

Foi sancionada no dia 26 de agosto a Lei 14.195/21, que facilita a abertura de empresas com o objetivo de facilitar e modernizar o ambiente de negócios como estratégia de recuperação econômica pós-pandemia.

Entre as diversas mudanças que a lei trouxe, uma das principais altera o Código de Processo Civil e possibilita a citação por meio eletrônico, no prazo de até dois dias úteis, contado da decisão que a determinar, através dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

Importante destacar que o meio citatório que regia ordinariamente o texto da lei processual era o físico, ou seja, os correios, basicamente. A mudança para o meio eletrônico traz um nítido avanço nesse sentido, pois dá mais celeridade aos processos, redução de custos com postagem e, no final das contas, também contribui para o meio ambiente com a diminuição do papel.

É necessário aqui fazer uma ressalva. Há um conflito de opiniões na doutrina – que é pouco aprofundada pela recente alteração – pelo fato de alguns juristas entenderem que o regulamento do CNJ não existe. Destarte, há uma série de regulamentos do CNJ que tratam do assunto. Em específico, a resolução 234/2016 que entrou em vigor logo após o advento do novo CPC.

Tal conflito de opiniões impacta diretamente na data de início de vigor das alterações dispostas na Lei. Entendo que a Lei já passou a valer pelo simples fato da interpretação textual da frase “conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.” Caso não existisse o regulamento, a letra da lei deveria ter o elemento futuro, como, por exemplo, “conforme regulamento do CNJ a ser publicado”.

Importante se atentar, também, que a lei também trouxe a imposição de sanção para quem não regulariza os dados cadastrais, algo que previamente não existia. A regulação consta nos parágrafos 1º A, B e C do artigo 246 do CPC. A multa é de 5% do valor da causa por ato atentatório a dignidade da justiça e uma justificativa pela não adequação dos dados no órgão competente deve ser apresentada na primeira manifestação do réu nos autos.

Por fim, é necessário que as empresas estejam atentas ao cadastro dos seus endereços eletrônicos e mantenha-os atualizados para que seja afastado qualquer prejuízo na sua regular participação no decorrer do processo.

*Roberto Villas Bôas, COO na KOR Solutions, advogado e Master of Laws