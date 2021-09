Citação eletrônica – alteração instituída pela Lei 14.195/21

Em 19 de dezembro de 2016, foi sancionada a Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a “informatização dos processos judiciais”. A partir de então, todos os processos, em qualquer grau de jurisdição, que tramitem por meios eletrônicos, passaram a ser regulados pelas disposições do referido texto legal, incluindo todas as comunicações de atos processuais, dentre elas a citação.

A citação, por natureza, é um dos atos mais importantes do processo porque através dele a parte demandada é convocada a integrar a relação processual (artigo 238 do CPC), constituindo, assim, condição para a sua validade (artigo 239 do CPC). Além disso, é a partir dela que se contam os prazos judiciais, razão pela qual deve ser realizada com absoluta segurança, inclusive para evitar seja que declarada nula.

No que se refere, em particular, ao processo digital, foi instituído que todas as citações, intimações e notificações deveriam ser realizadas pelo meio eletrônico (artigo 9º). Mais tarde, o Novo Código de Processo Civil (instituído pela Lei 13.105/15), estabeleceu (artigo 246) que ela será feita, além dos meios tradicionais (correio, oficial de justiça, ato do escrivão ou chefe de secretaria e edital), também por meio eletrônico, dispondo que as empresas públicas e as privadas de grande porte são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações.

Após realizado tal cadastro, a parte deve acessar os Portais Eletrônicos e realizar a consulta das citações em seu nome, em até 10 (dez) dias da data do seu envio. A citação será considerada efetivada no ato da consulta (se a parte se der por ciente) ou, se não o fizer, ao fim do referido prazo de 10 dias, quando será considerada automaticamente realizada.

Por fim, e no último dia 26 de agosto, foi sancionada a Lei 14.195/21, que dispõe, dentre outros, sobre as facilidades para abertura de empresas, alterando o CPC para determinar que a citação será feita a partir de agora preferencialmente pelo meio eletrônico, no prazo de até dois dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do CNJ.

A considerar a evolução do tema, desde a promulgação da Lei 11.419/2006, e depois, com a disposição expressa do CPC, inclusive determinando às empresas que realizassem e mantivessem atualizados seus cadastros para consulta e acesso às citações em seu nome por meio eletrônico, temos que a relevância dessa alteração legal está na preferência conferida a esse formato (eletrônico) em relação a todos demais (correio, oficial de justiça), inclusive com fixação de prazo para que seja disponibilizada nos Portais Eletrônicos, para acesso das partes.

Se levarmos em conta, ainda, que a mesma deverá estar disponibilizada em até 02 (dias) da data da sua determinação para acesso da parte, e considerando que esta tem, no máximo, 10 (dez) dias para tomar ciência do ato, podemos dizer que, uma vez que o sistema esteja em pleno funcionamento, após a propositura da ação judicial e tendo o juiz determinado a citação, esta poderá ocorrer em alguns dias, acelerando, em muito, o processo.

Certamente, ganhar efetividade e celeridade são importantes conquistas em se tratando de processo judicial, ainda mais considerando o histórico de demandas que, por vezes, levam anos para ter um desfecho, muitos dos quais nos atos preliminares, tais como a própria citação, que pode demorar a ocorrer em razão dos trâmites internos dos cartórios (expedição de mandados e cartas), tempo para cumprimento dos atos (pelo oficial de justiça ou pelo correio), dificuldades para localização dos demandados, etc. E tornar o processo mais célere é, sem dúvida, garantir ao cidadão o melhor acesso à Justiça.

A questão que se coloca é que para que tal disposição tenha efetividade, é necessário que o sistema, como um todo, esteja operando perfeitamente. E embora a grande maioria dos nossos Tribunais já utilize o processo eletrônico, é fato que nem todos estão, hoje, aparelhados para receber o cadastro das pessoas jurídicas e mesmo que estejam, nem todos ainda fazem uso do sistema de citação pelo meio eletrônico.

Portanto, para que a prioridade dada à citação eletrônica seja uma realidade, com a consequente aceleração dos trâmites processuais, é necessário, antes de mais nada, que os Tribunais se atualizem em relação a esse ponto. E após isso, uma vez que o sistema esteja operacional, que efetivamente as citações passem a ser realizadas por esse meio de forma segura e, futuramente, de modo uniforme.

O Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, instituiu o Provimento Conjunto nº 32/2020 e através de um projeto piloto, regulou as disposições sobre a implantação do chamado “Juízo 100% Digital”, que é o procedimento pelo qual os atos processuais serão realizados, exclusivamente, por meio eletrônico, incluindo a citação, intimação e notificação. Nesse caso, é facultado ao demandando, no momento em que propõe a ação, optar por essa prática, cabendo ao demandado opor-se a essa opção, se quiser, até o momento em que apresentar sua defesa. Mas como se vê, ainda se trata de faculdade das partes.

De qualquer modo, e considerando que os Tribunais de cada Estado têm autonomia para desenvolver o seu próprio sistema eletrônico, é fato que até que haja o mínimo de uniformidade, ainda haverá certa insegurança no procedimento, já que em cada plataforma, o cadastro e acesso aos atos processuais se dará de diferentes formas.

O ideal, portanto, é que com o tempo, e ao ensejo das recentes alterações legais, com a prioridade dada à citação por meio eletrônico (que só vem acrescentar às medidas que já estão em vigor para maior efetividade do processo), haja uma padronização dos procedimentos e regras, seja para o cadastro das empresas, seja para o envio, recebimento e efetivação da citação, visando estancar qualquer resquício de insegurança à prática do ato já que, como se disse antes, a citação é condição para a validade do processo, podendo ser declarada nula se não realizada de forma regular e segura.

