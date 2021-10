Cirurgia bariátrica provoca compulsão alimentar?

Muitos ou a grande maioria de nós, já ouviram falar sobre a cirurgia bariátrica, intervenção cirúrgica que tem como objetivo o tratamento da obesidade severa. No entanto, esta técnica cirúrgica que na década de 1950, começou a ser utilizada nos EUA para uma diminuição do “peso” (palavra baros – do grego) ainda é cercada de muitos debates tanto da academia científica quanto no universo dos grupos científicos de WhatsApp.

Dentro da história da medicina, existe um relato que no século X na Península Ibérica, na Espanha teria ocorrido um “corte” do estômago de um nobre que devido ao montante de peso não conseguia caminhar. Ao que a literatura médica do campo cirúrgico data o início desta natureza de cirurgia na década de 1950, num mundo que após a segunda guerra mundial observou a humanidade saindo da falta de comida para um excedente (guardada a insegurança alimentar decorrente da desigualdade social). Facilitando com os excessos de comida industrializada, a vida corrida e sedentária para um aumento de peso da população em geral.

Campo profícuo para que a obesidade marcasse níveis de pandemia mundial, com sua silenciosa atividade inflamatória e consequentes doenças clínicas associadas, tais como a diabetes, hipertensão arterial e mesmo depressão. Os cirurgiões com sua dedicação e ousadia foram aprimorando as técnicas e seus resultados, saindo de altos índices de complicações para uma margem aceitável de mortalidade. Silenciosa ao longo das décadas, nestes 60 anos permaneceram a compreensão dos fenômenos mentais nesta população.

Como tudo que cerca comportamento e suas nuances, também a cirurgia bariátrica foi colocada como uma vilã. Defendida por alguns e demonizada por outros. Contudo e apesar dos calorosos debates, o mundo se curvou as mesas de cirurgia, o Brasil ocupando um segundo lugar do número de cirurgias bariátricas, permanecendo apenas atrás dos EUA. Em 2019, os dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica reportaram 68.530 cirurgias realizadas no Brasil.

Enquanto, os dados da ação cirúrgica e seus resultados metabólicos são mais consolidados e apurados por um período maior de seguimento. Na área da psiquiatria, a ciência de observação do comportamento permanece num limiar de refinamento na última década quanto ao que é lenda urbana e o que realmente a cirurgia bariátrica ocasiona na mente. Dentro, do que a ciência conseguiu apurar observa-se que as mudanças decorrentes do metabolismo e absorção de álcool podem facilitar que as pessoas desenvolvam alcoolismo no pós-operatório. Das outras “substâncias de abuso ou dependência” (maconha, cocaína) não existe dados que delineiam uma influência.

Dos quadros de depressão, por diminuírem a inflamação geral do organismo, os estudos já reportam uma diminuição dos sintomas depressivos nos primeiros 3 anos de pós-operatório, que não se consolidam em longo prazo. Nada de inovador para quem estuda depressão, pois este é um quadro complexo de múltiplas causas, ou seja, genéticas, ambientais que não se resolveria de forma isolada com a melhora metabólica propiciada pela cirurgia bariátrica. Portanto, o que a pesquisa busca configurar melhor quais são estes elementos de mudança metabólica que tanto impactam na melhora de sintomas nos primeiros anos e como se comportam ao longo do tempo.

Aí vem a máxima, dos “compulsivos da lata de leite condensado” e toda sorte de relatos de mudança do comportamento alimentar que as pessoas falam quanto a cirurgia. Muita calma, ao assumir que a cirurgia causa compulsão alimentar ou descontrole para comer. Quando vamos para estudar os candidatos a cirurgia bariátrica temos que estas pessoas que lutam contra uma obesidade severa, indivíduos com IMC ≥35 Kg/m2 ou ≥40 Kg/m2 [peso em Kg ÷ (altura em m ×altura em m)], tem índices de compulsão alimentar em média de até 16 % ou até 26 % como reportam alguns estudos, enquanto, na população geral observamos uma prevalência do transtorno da compulsão alimentar em média de 3.5 %. De tal forma, precisamos avançar na compreensão de que este grupo de pessoas que buscam a cirurgia têm uma maior propensão de acordo com as evidências a terem este tipo de sofrimento emocional.

O que isto quer dizer? Na realidade, apesar das taxas de ocorrência de compulsão alimentar se manterem altas no pós-operatório, alguns estudos mostram prevalências de 0 até 12 %, ou mesmo até 20% de ocorrência, isto demonstra que a cirurgia não é a “cura” para um quadro psiquiátrico complexo como o transtorno da compulsão alimentar. Assim, não é coerente simplesmente para esta população operar e seguir a vida sem suporte da equipe, precisam serem melhor informados quanto aos quadros psiquiátricos, principalmente sobre depressão, compulsão alimentar e uso de álcool, entre outros. Talvez melhor informados e preparados, os indivíduos que precisarem se operar, poderão cuidar melhor da sua cirurgia e dos resultados metabólicos que esta oferece.

Muitos após a cirurgia não conseguem mais realizarem as orgias alimentares que antes o descontrole alimentar os induzia a realizar, outros sentem menos fome ou mesmo ficam satisfeitos mais rápidos, em decorrência das mudanças metabólicas proporcionadas pela intervenção cirúrgica. Ainda, tem os que ficam com pânico de voltar a engordar e passam a comer muito menos do que são autorizados pela nutrição. Na maior parte destes cenários, caso estas pessoas recebam informação e cuidado em saúde mental de forma adequada, possam obter uma melhor qualidade de vida.

Mesmo ainda sendo uma área científica, com perguntas importantes para respondermos para população, precisamos informar e sinalizar que aquela máxima da sabedoria popular “não adianta operar o estômago, sem cuidar da cabeça”, não pode ser ignorada. Procure profissionais especializados, em cirurgia bariátrica e comportamento alimentar para que possa entender melhor caso esteja você ou um familiar sendo preparado para se operar. O mesmo vale para aqueles que já se operaram e estão “batendo cabeça” achando que nem a cirurgia “deu jeito” em seu problema com o peso.

*Maria Francisca Mauro, mestre em Psiquiatria pelo PROPSAM/UFRJ, atua como psiquiatra especializada na área de Transtornos Alimentares e Obesidade. Pesquisadora colaboradora no PROCIBA/HUCFF/UFRJ (Programa de Obesidade e Cirurgia Bariátrica do Hospital Universitário Fraga Filho) e membro do GOTA/IPUB/UFRJ (Grupo de Obesidade e Transtornos Alimentares). Aluna de doutorado do Propsam/IPUB/UFRJ