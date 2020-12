Cinco tendências tecnológicas que impactarão o futuro

Ninguém poderia prever o impacto que a tecnologia exerceria em nossas vidas neste ano. Em meio a uma pandemia global, nossa saúde, economia, negócios e meios de subsistência foram impactados. Em contrapartida, as empresas tiveram que se adaptar para sobreviver, o que significou que muitas adotaram tecnologias disruptivas em um ritmo muito mais rápido do que poderíamos imaginar.

Essas novas tendências tecnológicas estão prontas para transformar os negócios. Ainda que ninguém possa verdadeiramente prever o que o futuro reserva, há benefícios a serem obtidos a partir dessas cinco inovações para gerar mais vantagem competitiva.

All-Photonics Networks (APNs) potencializarão a próxima geração da comunicação

Não é nenhum segredo que a potência e o consumo de energia dos sistemas de TI têm um efeito devastador ao meio ambiente. Mas a introdução dos All-Photonics Networks (APNs) pode reduzir esse dano de forma significativa.

As APNs usam cabeamento óptico e híbrido para a transmissão de informação ponta a ponta entre terminais e servidores. Isso permite que a transferência de grandes volumes de tráfego mantenha a latência baixa. Essa técnica usa um centésimo do consumo de energia necessário para as redes de hoje.

Além dos benefícios ambientais, essas redes são mais intuitivas e permitem que pessoas se conectem de qualquer local ou ambiente. Com o tempo, especialistas esperam que a capacidade de transmissão aumente de modo que você possa fazer o download de 10 mil filmes de duas horas em uma fração de segundo. O resultado é uma plataforma de comunicação de última geração que representa um salto enorme em direção a um negócio mais inteligente, sustentável e, ainda por cima, com eficiência energética.

A tecnologia Cognitive Foundation conectará e controlará tudo

A tecnologia Cognitive Foundation (CF) conecta recursos de TI e os integra com diversos sistemas e redes para criar uma plataforma robusta de processamento de informação. CF pode analisar e prever dados sem ficar restrito a um formato ou sistemas onde os dados residem.

Isso permite que os negócios orquestrem informações de diferentes interfaces, incluindo voz e vídeo, de dados de sensores da Internet das Coisas. CF fornece um local centralizado para a TI gerenciar todos os seus recursos de TI – que é a base para projetos inovadores, como as cidades inteligentes.

Na verdade, CF é usado na cidade de Las Vegas em um projeto inovador que combina vários pontos de dados para prever e prevenir acidentes. A cidade usa recursos de orquestração, com base em software de virtualização, para analisar vídeos, áudios e informações do sensor automaticamente. Las Vegas agora está procurando evoluir o sistema para uma operação completamente automatizada e autônoma que pode, não apenas analisar de forma automática, mas ‘pensar e agir’ por conta própria.

Digital Twin Computing(DTC) integra os mundos real e virtual para prever o futuro

Digital Twins não são novos. Eles são representações virtuais de ambientes, produtos ou ativos do mundo real para testar ou simular o impacto de ambientes novos e diferentes. Por exemplo, Digital Twins são usados para gerenciar o desempenho, a eficácia de novas máquinas ou fábricas para simular o impacto de novos empreendimentos e estradas.

Digital Twins podem ser usados para simular ambientes e auxiliar na concepção de soluções. Ao copiar, combinar e trocar livremente vários Digital Twins entre coisas e pessoas, a informação é integrada a aplicativos como sistemas de previsão de congestionamento de tráfego. Digital Twins podem ir tão longe a ponto de fazer previsões precisas no campo do controle de doenças.

Uma pessoa pode até ter seu próprio gêmeo digital. O gêmeo poderia fazer certas tarefas de rotina no ciberespaço, no lugar da pessoa real e poderia até tomar as decisões online. A tecnologia poderia integrar a mente, os pensamentos, hábitos e as atitudes das pessoas em seu gêmeo digital.

Claro, há questões de ética e responsabilidade social quando se trata de tais inovações. Mas, à medida que a aplicação de Digital Twins e regulamentos continuam a evoluir, o impacto nos negócios e na produtividade é claro.

A ascensão do desenvolvedor cidadão: como a automação de processos robóticos irá remodelar os negócios

Com gigantes da tecnologia como Google, Amazon e Facebook, oferecendo AI-as-a-Service e Data-as-a-Service, vemos o nascimento do ‘desenvolvedor cidadão’. Essas empresas oferecem ferramentas que variam da automação de processos robóticos (RPA) a unidades de processos gráficos nas nuvens. Esse movimento significa que qualquer um poderá criar aplicativos de negócios usando dados da empresa com pouca ou nenhuma habilidade em códigos.

Isso é definido como um game changer para muitos negócios que poderiam desenvolver aplicativos com processos mais simples, pouca supervisão, e automatizar certas tarefas e processos. Isso vai liberar mais tempo para que colaboradores foquem em trabalhos de maior valor.

Os usuários dos negócios geralmente são melhores especialistas no assunto, além de estarem mais próximos dos desafios com uma compreensão das melhores maneiras de resolvê-los. Ao colocá-los no comando, as organizações serão capazes de acelerar a transformação digital.

O RPA tem potencial para transformar o futuro do trabalho. Mas, à medida que novas complexidades são adicionadas, empresas precisarão estabelecer a estratégia de dados correta com uma infraestrutura inteligente e flexível para tornar essa inovação não apenas acessível, mas segura para todas as partes.

A computação quântica e edge computing inaugura uma nova era

O aumento da capacidade de uma computação robusta que fornece mais processamento na fonte de dados ou próximos a ela já está começando a transformar empresas de todos os tamanhos. Dois paradigmas da computação –quântica e edge computing– são a vanguarda da inovação.

Computadores quânticos solucionam problemas que são muitos difíceis para um computador tradicional resolver. Enquanto uma máquina tradicional processa informação em 1-2 segundos, no mundo quântico, esses 1 e 0 bytes podem existir em dois estados chamados de qubits, simultaneamente, permitindo que os cálculos sejam realizados paralelamente. Computadores quânticos possuem algoritmos especiais capazes de realizar tarefas que nunca poderíamos imaginar que seriam possíveis.

Edge computing, por outro lado, foca no processamento de informações que estão mais perto da fonte para ter mais velocidade. Hoje, a maior parte da computação ocorre na nuvem com mais potencial de latência. A edge computing requer chips e hardware personalizados, mas trabalha junto com a nuvem para aproveitar seus benefícios sem latência. Ela permitiria, por exemplo, que o sistema de um carro autônomo processasse e reconhecesse imagens imediatamente, ao invés de enviar a informação para verificação na nuvem.

Com até 50 bilhões de dispositivos online no futuro, todos gerando dados, a edge computing será fundamental para desenvolver a Internet das Coisas e o 5G. Isso permitirá habilitar aplicativos quase em tempo real e inteligências artificias (AIs) na ponta. À medida que a realidade virtual (RV) fica mais popular, e mais processos acontecem em headsets, a edge computing terá um papel vital em fornecer uma boa experiência de realidade virtual.

A tecnologia tem, sem dúvidas, o poder de transformar. Apesar dos desafios que o mundo enfrenta, os negócios têm a oportunidade de acelerar a mudança aproveitando as inovações mais recentes. Desde reduzir o consumo de energia até formas inovadoras de mover e analisar dados. Essas cinco tendências tecnológicas estão prontas para ajudar as empresas a obter mais vantagem competitiva à medida que nos aproximamos de 2021. Agora, mais do que nunca, é o momento para refletir, aprender e focar na construção de um futuro focado em melhorar o nosso bem-estar e em tornar o meio ambiente mais sustentável.

*Augusto Panachão é diretor de Soluções e Tecnologia da NTT Ltd. no Brasil