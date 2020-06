Cinco são presos por fraudes em contratos na Saúde do Estado do Rio

Cinco pessoas foram presas nesta quinta-feira, 25, sob acusação de desviar dinheiro da secretaria de Saúde do Estado do Rio por meio de contratos firmados entre 2012 e 2019. São responsáveis pela organização social Instituto dos Lagos Rio, que recebeu R$ 649 milhões do governo do Estado para gerir unidades públicas de saúde e, segundo o Ministério Público do Estado do Rio (MP-RJ), teria desviado mais de R$ 9,1 milhões. Outras duas pessoas seguem foragidas.

Além das prisões, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão, nos municípios do Rio, Petrópolis, Itaboraí, São Paulo e Barueri. A ação foi deflagrada pelo MP-RJ com o nome de Operação Pagão.

Na casa de Fábio Andrade, um dos presos, foram apreendidos R$ 187.400, 2.156 dólares, 595 euros, 20 dólares canadenses e 25 pesos argentinos, segundo o MP-RJ. Na casa onde Juracy Batista de Souza Filho foi preso, foram apreendidos R$ 65.634, 7.000 dólares e uma máquina de contar dinheiro. Os foragidos são Gustavo de Carvalho Meres e Renê Borges Guimarães.

Além dos sete alvos de prisão, o grupo é composto por mais cinco integrantes, segundo o MP-RJ. Os 12 investigados foram denunciados por organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro, e o processo tramita na 35ª Vara Criminal do Rio de Janeiro.

De acordo com os investigadores, o esquema funcionava durante procedimentos de aquisição de produtos ou terceirização de serviços necessários ao atendimento de Unidades de Pronto Atendimento e hospitais administrados pelo Instituto dos Lagos Rio. Empresas também envolvidas participavam dos procedimentos, e eram selecionadas, embora apresentassem preços superfaturados. Quando a empresa recebia o valor total, entregava parte dele aos dirigentes da organização ou a pessoas indicadas por eles. Segundo o MP-RJ, o repasse ocorria em dinheiro em espécie, sacados na boca do caixa, ou por meio de empresas de fachada, sempre a ocultar a verdadeira destinação dos recursos.

COM A PALAVRA, A SECRETARIA DE SAÚDE

A secretaria estadual de Saúde informou que ‘todos os contratos estão sendo revistos, da organização social Lagos Rio e de todos os prestadores (de serviços) da secretaria’. Segundo a pasta, estão sendo feitas adequações no processo de fiscalização dos contratos, ‘com a contratação de novos fiscais e a informatização do setor’.

COM A PALAVRA, O INSTITUTO LAGOS RIO

A reportagem entrou em contato com o Instituto dos Lagos Rio e aguarda resposta. O espaço está aberto para manifestação.

COM A PALAVRA, AS DEFESAS

A reportagem busca contato com as defesas dos presos. O espaço está aberto para manifestação.