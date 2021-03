Cinco passos para começar um negócio online em 2021

O período de pandemia transformou o mercado de trabalho mundial, alterando as dinâmicas dos negócios e acelerando a transformação digital. Para se reinventar e sobreviver em um dos períodos mais difíceis da história, as pessoas começaram a buscar novas formas de trabalhar e se redescobrir profissionalmente. Neste momento, os negócios onlines chegaram como uma solução para quem buscava novas fontes de renda. Para se ter uma ideia, a expectativa da Ebit|Nielsen é que o e-commerce cresça 26% em 2021 e atinja um faturamento de R$110 milhões.

Não é difícil olhar para o ano que se passou e entender que o mercado do marketing digital será a nova tendência de trabalho para este ano. Acredito que a pandemia trouxe um maior destaque para quem trabalha com um negócio digital, já que durante o período de isolamento social, muitas empresas físicas precisaram fechar, algo que não aconteceu no mercado digital. Os negócios online sofrem riscos como qualquer empresa, mas dificilmente são realmente afetados pelas crises externas. Na realidade, eles sempre têm a tendência de continuar crescendo.

Além disso, no mercado de trabalho atual, sempre há tempo para abrir um novo negócio online. A primeira coisa que deve ser pensada é no modelo de negócio que irá seguir. Existem alguns modelos que funcionam mais e são mais fáceis de começar, como prestação de serviços, em que você não precisa de nada para poder começar. O mais indicado por mim é o modelo de afiliados, em que é possível utilizar plataformas como Hotmart e Eduzz para se afiliar a itens que estão disponíveis gratuitamente, iniciar a divulgação dos produtos e ganhar uma comissão por cada venda.

Para quem já definiu um modelo de negócios e tem dúvidas sobre como seguir, abaixo listo os principais pontos que devem ser seguidos. Confira:

Nicho: É essencial entender o seu modelo de negócio e identificar qual será o público que irá vender. Depois dessa identificação, é importante pensar em ser específico. Quando você começa a trabalhar em específico com um público, irá começar a direcionar toda a sua comunicação e marketing para o público daquele segmento. Podemos usar como exemplo a Amazon, que começou vendendo livros e hoje eles vendem de tudo. Ser específico é uma ótima forma para começar a crescer no segmento desejado, podendo expandir para diferentes áreas com o tempo.

Pesquisa: Depois que o nicho do negócio está direcionado, o empreendedor deve investir em dias pesquisando tudo sobre o mercado em que irá entrar. É importante ir para o online e pesquisar tudo sobre os principais concorrentes, tudo o que já existe no seu modelo de negócio. Isso funciona para entender todos os pontos negativos e positivos e saber o que aplicar ou não no seu negócio. Outra dica é pesquisar sobre nichos diferentes dentro do seu modelo de negócio, para que seja possível entender sobre o que os clientes procuram em outros nichos e o seu negócio consiga se diferenciar em meio aos outros.

Produto: Na hora de definir o produto que será vendido, é importante entender algumas especificações relacionadas ao produto, como qualidade e demanda. Em relação aos produtos, é essencial buscar descobrir se o produto venderá muito ou se pode entrar em uma esteira de vendas que torna possível ganhar muito dinheiro com o mesmo cliente. No mercado atual, não se pode trabalhar com um produto que é comprado uma vez e depois nunca mais. É essencial ter um poder de recompra ou de comprar em uma esteira de produtos. Além disso, na hora de definir o produto, é essencial encontrar uma forma de se diferenciar.

Tráfego e conversão: O tráfego é o oxigênio de um negócio, então ele atrai pessoas para o seu negócio, enquanto a conversão é pegar as pessoas que estão chegando e torná-las cliente do negócio. O tráfego pode ser conquistado por meio das estratégias de marketing e comunicação do negócio, trabalhando nas redes sociais com conteúdos e anúncios. Quando falamos de conversão, estamos falando sobre tornar o produto irresistível e fazer com que as pessoas comprem. Para conquistar bons resultados em tráfego e conversão é bom ter uma presença frequente nas redes sociais, já que mostra a marca presente e sem medo de aparecer. São dois aspectos levemente diferentes mas que andam juntos.

*Alex Vargas é empreendedor digital com mais de 800 mil inscritos no seu canal do Youtube e fundador da Núcleo Expert