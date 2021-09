Cinco ministros do TSE votam por inelegibilidade de petista que financiou aplicativo na campanha de 2018, mas julgamento é adiado por pedido de vista

O ministro Carlos Horbach, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pediu vista (mais tempo para análise) e interrompeu o julgamento iniciado nesta terça-feira, 31, para decidir se Miguel Correa da Silva Junior (PT), candidato ao Senado por Minas Gerais em 2018, e a empresária Lídia Correa Alves Martins devem ficar inelegíveis por oito anos.

Os dois são acusados pelo Ministério Público Eleitoral por abuso do poder econômico e gasto ilícito de recursos. Isso porque teriam usado verba de empresas controladas por eles para desenvolver um aplicativo destinado a promover a candidatura do petista, mas que acabou servindo à campanha presidencial, segundo o MP. As doações feitas por empresas a campanhas eleitorais são vedadas por lei.

Segundo investigação conduzida pelo Ministério Público Eleitoral em Minas Gerais, o candidato e a empresária usaram suas empresas para contratar influenciadores digitais e financiar o desenvolvimento do aplicativo ‘Brasil Feliz de Novo’, batizado com o slogan da campanha de Fernando Haddad (PT), que reunia notícias e informações do Partido dos Trabalhadores e de seus candidatos. De acordo com o processo, o aplicativo foi instalado por mais de mil pessoas.

Em manifestação enviado ao TSE, o MP afirma que houve mau uso de recursos patrimoniais em prol da candidatura do político.

“Ele se valeu de pessoa jurídica de sua propriedade para financiar a criação e o desenvolvimento de um aplicativo visando produzir e disseminar conteúdo em prol de sua campanha”, diz o documento. “Trata-se, pois, de indevido financiamento de campanha eleitoral por pessoa jurídica, a configurar abuso de poder econômico”, conclui o Ministério Público na manifestação.

O órgão afirma ainda que o valor de R$ 250 mil obtido de fonte vedada e usado para financiar o aplicativo, além de não ter sido declarado pelo candidato na prestação de contas, correspondeu a 20% do total das despesas de sua campanha. O abuso cometido, segundo o parecer, teve ‘aptidão para macular a legitimidade e a normalidade do pleito eleitoral’.

O caso chegou ao TSE depois que o Ministério Público Eleitoral entrou com um recurso contra a decisão da Justiça local que inocentou os investigados. O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais entendeu que as provas reunidas foram insuficientes para indicar condutas criminosas. A Corte também considerou que aplicativo teve pouco impacto no resultado na eleição.

O relator do processo no TSE é o ministro Alexandre de Moraes. Antes do pedido de vista, ele votou a favor da declaração de inelegibilidade e foi acompanhado pelos colegas Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Sérgio Banhos e Edson Fachin.

Na avaliação de Moraes, o alcance dos conteúdos divulgados pelo aplicativo não pode ser medido apenas pelo número de downloads, porque a plataforma tinha opções de compartilhamento nas redes sociais. Isso, segundo o ministro, certamente favoreceu a viralização das publicações em um alcance muito maior do que o percebido pelo número de usuários que baixou a ferramenta.

Em seu voto, também disse não haver dúvidas de que os recursos provenientes de pessoa jurídica – fonte não permitida – foram usados para alavancar a candidatura do político ao Senado. Ele ainda observou que o montante aplicado constitui mais de 20% do total declarado da campanha, o que configuraria o abuso do poder econômico.