Cinco dicas para melhorar o autoconhecimento em 2021

A chegada de um novo ano sempre é tempo de reflexão e planejamento para os próximos meses, mas 2021 já começa em meio a grandes desafios. A pandemia do coronavírus ainda não chegou ao fim e segue afetando a saúde mental e emocional por conta do medo, do isolamento e da vida fora da normalidade. Por isso, o autoconhecimento se torna ainda mais fundamental para quem deseja alcançar resultados mais fortes mesmo em meio às adversidades que ainda vivemos.

Segundo pesquisa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), casos de depressão quase dobraram durante a pandemia, enquanto os de ansiedade e estresse aumentaram em mais de 80%. Lidar com as dificuldades emocionais pode ser mais simples se conseguirmos compreender melhor nossos sentimentos durante uma crise como essa.

Sugiro cinco dicas para iniciar 2021 praticando o autoconhecimento.

Identifique como você usa o seu tempo

Em que você gasta mais tempo e como você se sente realizando essa atividade? Perceber em que você gosta de investir tempo é importante para começar a entender o que te faz bem e te coloca em estado de ação.

Entenda o que realmente te dá prazer

Quais atividades você realiza hoje sem que se sinta sobrecarregado? É possível se dedicar mais a essas atividades no ano que chega? Elas podem ser também uma oportunidade profissional? Responder essas perguntas é uma forma simples de começar a entender como você funciona e em que você dedica 100% de você.

Perceba o que você nunca deixa de fazer

Mesmo com as dificuldades do dia a dia e dos desafios impostos pela pandemia, o que você não deixou de fazer durante 2020? Isso tem relação com o que é mais importante e que tem mais valor para você.

Liste os temas que você quer aprender mais

Uma maneira objetiva de identificar o que merece seu investimento é listar os temas que você tem interesse. Que assuntos ou atividades aguçam a sua curiosidade e te fazem pesquisar e refletir? Provavelmente, nessa resposta você pode encontrar um caminho para entender a si mesmo.

Identifique o que você gosta de conversar com outras pessoas

A forma com que nos relacionamos com os outros também diz muito sobre o que a gente gosta, admira e deseja. Portanto, vale o esforço de identificar quais assuntos você se sente à vontade para conversar com outras pessoas e quem são seus colegas e amigos com quem você sente liberdade de falar. Assim, fica mais fácil entender seus pontos fortes e que pontos merecem sua atenção para melhorar em 2021.

Essas dicas de autoconhecimento são um exercício reflexivo que deve se repetir de tempos em tempos. Os resultados encontrados vão te estimular a ir atrás daquilo que realmente faz sentido para você.

*Eliane Rodrigues, analista corporal