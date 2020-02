Cinco dicas do ‘tubarão’ para seu negócio não morrer na praia em 2020

No próximo ano, em 2021, completarei 30 anos de empreendedorismo. Esta data traz profundas reflexões sobre tudo que vivenciei nesses anos – os erros, os acertos e, principalmente, os grandes aprendizados colhidos para a vida.

Se eu pudesse resumir toda essa trajetória vitoriosa em cinco dicas, para evitar que você, empreendedor iniciante, naufrague no mundo dos negócios, sintetizaria da seguinte forma:

1 – Nunca pare de estudar, ler, participar de simpósios, workshops, etc. A todo instante, você será colocado à prova e terá que tomar decisões. O conhecimento acumulado será fundamental. Procure ser um profissional o mais completo possível. Busque ter um bom vocabulário, desenvolva suas habilidades para falar em público e, sobretudo, aprimore sua capacidade de ouvir.

2 – Construa pontes a todo instante. Não menos importante é a arte de fazer amigos. Para isso, você precisa ser afável, alto astral e com uma mente vencedora. Ninguém quer estar ao lado de uma pessoa pessimista e negativa, muito menos tê-la como líder e referência.

3 – Tenha sonhos grandes. Compartilhe seus sonhos e use-os como combustível para realizar os seus objetivos. Mas lembre-se de que não basta sonhar. É preciso fazer acontecer, colocar os sonhos em prática. Sonho sem ação será nulo.

4 – Invista em um negócio que ofereça produtos ou serviços desejados pelo consumidor. O consumidor manda. É ele quem vai dizer se quer ou não o seu produto ou serviço.

5 – Siga o mantra dos vencedores:

– Mantenha o foco em vender mais

– Baixe custos sempre que possível

– Busque a satisfação plena do consumidor

Perceba que nesta quinta dica eu coloco a grande receita do sucesso de qualquer negócio: você precisa vender mais e melhor todos os dias, baixar e controlar os custos de forma rotineira e estar permanentemente medindo a satisfação do seu cliente. Isso tudo são atitudes básicas, mas que funcionam.

Agora, mãos à obra: aplique as dicas no seu dia a dia e tenha muito sucesso no seu negócio!

*José Carlos Semenzato, fundador da SMZTO e um dos tubarões do Shark Tank Brasil