Cidade empreendedora: a chave para o sucesso de uma gestão municipal

Cada vez mais as cidades brasileiras, independentemente de seu porte, mostram a sua força. São 5.568 municípios em todo o país, responsáveis por fomentar a nossa economia. Afinal, é nas cidades que estão as indústrias, o comércio, os empregos, a cultura e os pequenos negócios. É nas cidades que a vida e a economia acontecem. O ano de 2021 é marcado pela continuidade da pandemia e pela entrada de muitos novos prefeitos que terão que realizar uma gestão eficaz para que o nosso país volte a crescer.

Trabalhar em parceria com os gestores para ajudar no fomento do empreendedorismo em todos os municípios brasileiros é uma missão permanente do Sebrae. Sabemos que os incentivos aos pequenos negócios por meio de políticas públicas que protejam e valorizem os microempreendedores individuais e as micro e pequenas empresas podem garantir a atividade econômica de uma cidade e uma melhor qualidade de vida para toda a população.

Atuamos em várias linhas de frente para ajudar os prefeitos de nossos municípios a estimularem a economia por meio do incentivo aos pequenos negócios, que correspondem a 99% das empresas brasileiras e que foram os principais responsáveis pelo saldo positivo de empregos em 2020. Entre essas linhas de ação, está o ‘Guia do Novo Prefeito + Brasil’, lançado recentemente pelo governo federal e elaborado em parceria com o Sebrae.

Para construir esse documento, usamos da nossa expertise de anos e da capilaridade que temos em todo o território nacional. Mas sabemos que apenas um guia não basta e para amparar esses prefeitos. Temos na nossa instituição o programa Cidade Empreendedora, criado para estar ao lado das prefeituras e ajudá-las a enfrentar os desafios.

O programa foca suas estratégias na gestão pública e nas lideranças locais para transformar a economia dos municípios por meio do empreendedorismo. A iniciativa pretende contribuir para melhorar o ambiente de negócios através da implantação de políticas públicas e ações de desenvolvimento para os pequenos negócios, fazendo com que os benefícios da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas sejam implantados em todos os municípios. Também temos uma equipe que monitora as atualizações de leis, regras e regulamentações para que os prefeitos sempre fiquem bem informados e possam aplicar os benefícios conquistados em suas cidades.

O programa tem transformado o ambiente de negócios nas cidades brasileiras. Com nossa equipe de consultores especializados criamos materiais com perguntas frequentes, boas práticas e peças de comunicação para serem utilizados pelos municípios a fim de dar luz e agilidade para responder às necessidades dos empreendedores, principalmente nesse momento de crise.

Além disso, mantemos a interlocução com órgãos públicos, associações, empresários e gestores. No atual momento em que vivemos, é mister essa união para que possamos vencer os obstáculos e construir um ambiente favorável ao empreendedorismo, inovação e competitividade. A nossa intenção é ajudar os prefeitos a desenvolverem seus municípios por meio desse segmento que é vital para a economia do país e que é fonte de sustento de milhões de famílias brasileiras.

E para estimular ainda mais a vontade dos gestores desenvolverem seus municípios por meio do fomento às micro e pequenas empresas, lançaremos no próximo mês de maio a 11ª edição do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, em parceria com a Confederação Nacional do Municípios e com a Frente Nacional dos Prefeitos. Essa é mais uma das nossas iniciativas para sensibilizar os gestores sobre a importância dos pequenos negócios e incentivá-los a criar políticas públicas destinadas a esse segmento. Enxergar as micro e pequenas empresas como molas propulsoras da economia é fazer com que as cidades brasileiras ofereçam aos seus moradores uma vida digna e com qualidade.

Quanto mais empresas, mais emprego, mais renda, mais arrecadação e benefícios para os municípios. Que os novos prefeitos trabalhem cada vez mais por um Brasil mais empreendedor.

*Carlos Melles, presidente do Sebrae