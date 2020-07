Ciclone bomba em Florianópolis obriga desembargador a participar de julgamento à luz de velas

O desembargador Fernando Carioni, da 3ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, realizou um julgamento por videoconferência à luz de velas durante a passagem do ciclone bomba em Florianópolis, que deixou a capital sem luz durante a tarde de terça, 30. Apesar do transtorno, o magistrado continuou a sessão pelo celular.

“Eu não tinha luminosidade. O que me restou? Vela! Acendi três velas para poder continuar lendo, senão não conseguiria terminar o voto. Então retornei para meu voto, fui até o final com o celular”, relatou desembargador, cujas lâmpadas de emergência também não funcionaram.

A cena ocorreu na primeira sessão por videoconferência da 3ª Câmara Civil, com mais de 30 sustentações orais marcadas para o dia e quase 200 casos a serem julgados. Também participavam da sessão os desembargadores Marcus Tulio Sartorato, Saul Steil e Maria do Rocio Luz Santa Rita, além do procurador de Justiça Américo Bigaton.

A energia na casa do desembargador foi reativada três horas mais tarde. Em razão do volume de processos e da quantidade de sustentações orais, a sessão de julgamento, que começou pela manhã, só terminou por volta das 22h30.

“Não fizemos nada mais do que a nossa obrigação, essa é a grande verdade. Fico satisfeito pelos meus pares terem aceitado a situação, além da minha satisfação pessoal em poder continuar a sessão sem interromper e levar prejuízo aos meus pares, bem como aos advogados e às partes”, disse.