Cibersegurança: quais são as perdas que os ataques cibernéticos podem causar no mercado?

O mercado de tecnologia se desenvolve e cresce de forma exponencial a cada ano que passa. Prova disso é que o estudo “Mercado Brasileiro de Software – Panorama e Tendências 2021”, realizado pela Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES), com dados do IDC, apontou que em 2020, quando considerado os mercados de software, serviços, hardware e também as exportações do segmento, o Brasil cresceu 22,9% e investiu cerca de R$266,8 bi (US$49,5 bi).

A pesquisa ainda mostra que o Brasil subiu uma posição no ranking mundial de Tecnologia da Informação, passando da 10ª colocação, em 2019, para 9ª, em 2020. Além disso, o país manteve a liderança no mercado latino-americano, com 44% de participação.

Entretanto, não só de conquistas vive o mercado. O problema com a cibersegurança é uma pauta recorrente entre as equipes de TI. Afinal, conforme apontou o relatório Segurança na Nuvem 2021, divulgado pela Fortinet e pela comunidade online Cybersecurity Insiders, 99% das empresas entrevistadas apontaram algum nível de preocupação com este tópico, sendo 32% extremamente preocupadas, 41% muito preocupadas, 23% moderadamente preocupadas e 3% um pouco preocupadas.

Estes dados da Fortinet reforçam que, conforme as companhias aceleram sua transformação digital, aumenta-se também a demanda por mudanças no que tange à segurança dos negócios.

Com os ataques mais recentes, como aquele em que a CVC Corp foi vítima no dia 2 de outubro, se tornou essencial avaliar áreas da TI como nuvem, mobilidade, privacidade e gerenciamento de riscos. Esse tipo de experiência que ninguém quer passar evidencia a necessidade de se ter, desde o início, uma estratégia de cibersegurança integrada. Isso envolve monitoramento de ataques, gerenciamento de riscos e outros expedientes.

5º Maior Alvo de Ataques Hackers

Mais constantes e sofisticados, os crimes cibernéticos causam prejuízos crescentes às empresas. O Brasil já é um dos principais alvos globais de cibercriminosos conforme aponta um estudo conduzido pela consultoria alemã Roland Berger.

O levantamento apontou que só no primeiro semestre deste ano, o nosso país já ultrapassou todo o volume de ataques registrados do ano passado. No total, de janeiro a junho de 2021 foram de 9,1 milhões de ocorrências, considerando apenas os de “ransomware”, que restringem o acesso ao sistema infectado e cobram resgate em criptomoedas para que o acesso possa ser restabelecido. Este número coloca o Brasil na quinta posição mundial de ataques, atrás apenas de EUA, Reino Unido, Alemanha e África do Sul.

O estudo da Roland Berger mostra também que neste ano as perdas globais podem chegar a US$6 trilhões – três vezes o PIB do Brasil. O problema é que esse tipo de crime tende a continuar se aperfeiçoando com o tempo, obrigando as companhias a gastarem cada vez mais para se protegerem de ataques com pedidos de resgate.

Mas afinal, o que é cibersegurança?

A cibersegurança nada mais é do que a prática de proteger computadores, servidores, dispositivos móveis, sistemas eletrônicos, redes e dados contra ataques maliciosos como Malware, Injeção de SQL, Phishing, Ataques “man-in-the-middle” e Ataque de negação de serviço (Denial-of-service).

Com a escala crescente da ameaça virtual, a International Data Corporation prevê que os gastos mundiais com soluções de cibersegurança chegarão a US$133,7 bilhões até o final de 2022. Governos do mundo todo têm respondido à crescente ameaça virtual com orientações para ajudar as organizações a implementarem práticas eficazes de cibersegurança.

Nos EUA, por exemplo, o National Institute of Standards and Technology (NIST) já conta com uma estrutura de cibersegurança para combater a proliferação de códigos maliciosos e auxiliar na detecção precoce dos mesmos.

Como se proteger?

Infelizmente este tópico ainda está longe de apresentar soluções que possam inibir totalmente que empresas e pessoas sofram ataques. Apesar disso, algumas práticas podem ajudar na proteção de ameaças virtuais.

A atualização do software e sistema operacional permite que se usufrua dos benefícios dos últimos patches de segurança. A utilização de um software antivírus possibilita detectar e remover ameaças.

Como sempre é orientado pelos especialistas em segurança virtual, a opção por senhas fortes, mesclando números, letras e figuras garante que elas não sejam fáceis de adivinhar. Além disso, vale enfatizar a orientação de jamais abrir anexos ou clicar em links de e-mails de remetentes desconhecidos. Ao tomar essas precauções é possível evitar baixar qualquer arquivo infectado por um malware.

Ao seguir essas dicas básicas de segurança online, qualquer empresa ou pessoa pode reduzir as chances de entrar para as estatísticas e ser mais um número em novos relatórios de estudos sobre crimes virtuais no Brasil e no mundo.

*Emerson Lima, CEO da Sauter Digital