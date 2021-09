Chico Buarque processa Eduardo Leite por uso indevido de imagem em vídeo publicado nas redes sociais

O cantor e compositor Chico Buarque entrou com ação contra o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), pelo uso indevido de seu nome e imagem em um vídeo divulgado pelo político nas redes sociais na ocasião do 7 de Setembro. O artista pede a retirada do material da internet e uma indenização de 40 salários mínimos.

No vídeo em questão, divulgado às vésperas do feriado, quando estavam previstas manifestações contra e a favor do presidente Jair Bolsonaro, o tucano fala que o Brasil ‘precisa voltar para o centro’, para além da polarização política.

“Basta ver em Chico Buarque e Sérgio Reis duas belezas musicais, e não só duas escolhas políticas. Basta lembrar que nós, assim como eles, somos todos brasileiros”, diz o governador no vídeo (assista abaixo).

Eduardo Leite tenta se viabilizar como candidato presidencial pelo PSDB para as eleições de 2022. Caso consiga reunir o apoio necessário entre os correligionários, deve enfrentar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de quem Chico Buarque é apoiador declarado.

COM A PALAVRA, O GOVERNADOR EDUARDO LEITE

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Comunicação do governo e aguarda resposta. O espaço está aberto para manifestação.