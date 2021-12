Chegou a hora de virar, e olhar para cima

Esse texto contém spoilers, e não é uma crítica ao filme “Não Olhe para Cima” – “Don’t Look Up”. Mas, uma reflexão que o filme causa, ou deveria causar, sobre algumas mudanças sociais mais do que necessárias, urgentes. Afinal, se o meteoro do filme resolvesse cair sobre a Terra daqui a 6 meses, ele também iria nos destruir – mesmo nós podendo impedi-lo a tempo!

Por quê? Pelos mesmos motivos do filme. Nós, enquanto sociedade, ainda não estamos preparados para realizar conjuntamente grandes transformações, em pouco tempo. Porque para transformar algo, primeiro precisamos transformar a nós mesmos.

Salvar o planeta exige mudanças estruturais. Não temos um meteoro (pelo menos ainda não), mas temos poucos anos para reverter o aquecimento global, que causará danos irreversíveis ao planeta e tudo que nele vive, se nada for feito. Essa é, ou deveria ser, a prioridade.

Enquanto isso, a crise climática que vivemos costuma ficar em quinto plano nos noticiários, costuma ser negada ou diminuída por grandes lideranças, e costuma ser “memetizada” nas redes sociais. Assim, o conhecimento sobre a crise, bem como suas possíveis soluções, costumam ficar muito distantes de nossos lares, e da ação prática.

A exemplo dos 17 ODS da Agenda 2030. Você já ouviu falar sobre? Se não, você faz parte dos 99% de brasileiros que também desconhecem esta Agenda. (Ibope, 2017)

Acontece que este é um plano de ação global, criado e assinado pelos 193 Estado-membros da Organização Das Nações Unidas – ONU, em torno de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), e 169 metas a serem cumpridas até 2030, para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade. (ONU Brasil, 2021)

Já imaginou a grande parte dos países e cidades de todo mundo trabalhando efetivamente pelos mesmos objetivos de desenvolvimento sustentável? “Sempre parece impossível, até que seja feito” – como diria Nelson Mandela.

2022 é (tem que ser) o ano da “Virada”. A missão da nossa geração é salvar o planeta, e para isso precisamos mudar a política e o capitalismo. Mas antes, nós mesmos. Uma “Virada ODS”, do 1% ao 99%, representa uma virada de consciência social, na maneira como vemos, entendemos e lidamos com nossos problemas sociais e ambientais.

Sem a população, não há transformação. Afinal, um líder político como a personagem Janie Orlean, negacionista, negligente e corrupto, ou um grande empresário totalmente inescrupuloso e egoísta, como o personagem Peter Isherwell, refratam, mas também refletem nossa sociedade do caos.

Precisamos de um sistema econômico mais sustentável, e uma política mais inclusiva. E precisamos agora! Não podemos aceitar mais líderes com valores opostos ao desenvolvimento sustentável. Por isso, estes devem se tornar nossos principais valores sociais. Pelo planeta e pela vida. Ainda dá tempo, se não perdermos tempo.

Como diria Victor Hugo: ”Nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou”. É hora da Virada ODS!

*Malu Molina, cientista política e coordenadora da Virada ODS