‘Chega de assédio’: Isa Pena e advogada criminalista falam em live sobre machismo no setor público

A advogada criminalista especialista em violência contra a mulher Izabella Borges e a deputada estadual Isa Penna (PSOL) vão discutir assédio e machismo no setor público em uma live realizada nesta terça, 16, às 19h. A transmissão ao vivo se dará nos perfis da dupla Instagram (@bella_borges e @isapenna).

A deputada Isa Penna foi vítima de importunação sexual praticada pelo deputado Fernando Cury (Cidadania) dentro de Assembleia Legislativa de São Paulo em dezembro do ano passado. O vídeo do episódio foi transmitido ao vivo pelo canal da casa legislativa no YouTube. Em abril, a Alesp aprovou em votação unânime a suspensão do mandato de Cury por 180 dias.

A criminalista Izabella Borges é co-fundadora do Sentinelas Delas, projeto que oferece conteúdo sobre violência doméstica, feminismo, saúde e autoconhecimento para mulheres nas redes sociais. A advogada também é colunista do portal Consultor Jurídico e atuou em casos emblemáticos como o da atriz Duda Reis.