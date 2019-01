Chega ao Ministério de Moro mais um da República de Curitiba

O delegado federal Eduardo Mauat foi nomeado nesta quinta, 10, para o cargo de coordenador-geral de Articulação Institucional do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI).

Com a nomeação, Mauat é o mais novo integrante da República de Curitiba, como ficou chamado o grupo inicial de investigadores da Lava Jato, na equipe do superministro Sergio Moro.

Mauat irá trabalhar diretamente com a também integrante da primeira equipe da Lava Jato a delegada Erika Marena, que foi nomeada por Moro como a chefe do DRCI.

Em Curitiba, Mauat esteve à frente dos principais inquéritos que resultaram no avanço na Lava Jato sobre as maiores empreiteiras do país.

Em Brasília, além de Erika Marena, o delegado terá a companhia de antigos companheiros de Lava Jato como os delegados Márcio Anselmo e Igor Romário de Paula, os dois na direção da PF, o ex-superintendente da PF de Curitiba, Rosalvo Franco, e o ex-chefe do setor de perícia Fabio Salvador, agora titular da Diretoria Técnico-Cientifico (DITEC) da PF.

Autoridade central responsável por representar o Brasil em processos de cooperação jurídica internacional, o DRCI recebe e solicita a outros países todos os pedidos de intercâmbio de informações a serem utilizadas pela Justiça.