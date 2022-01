Chefes do Ministério Público em todo o País pregam ‘grande mobilização’ pela vacinação infantil e advertem negacionistas

O Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça (CNPG) divulgou nota técnica em que reforça a ‘posição institucional’ do Ministério Público em favor da imunização contra a covid-19, destacando que a vacina para crianças e adolescentes é obrigatória – ao contrário de declarações do presidente Jair Bolsonaro e seus aliados.

O grupo diz ainda que ‘a violação do direito à saúde de crianças’ deve ensejar a intervenção do Sistema de Garantia de Direitos ‘para restituir o direito fundamental sonegado, com a atuação, em especial, do Conselho Tutelar e do Ministério Público, ainda que seja necessário o uso de meios coercitivos indiretos para o alcance da imunização pretendida, vedada a vacinação forçada’.

Segundo a nota técnica, em casos de pais que se recusam a vacinar seus filhos, o Ministério Público deve priorizar uma ‘atuação na perspectiva resolutiva’. No entanto, o texto indica que, quando esgotadas as tentativas de resolução consensual da situação, os integrantes do órgão devem adotar as ‘medidas cabíveis’, inclusive judiciais: “A vacina é um direito das crianças e um dever dos pais ou dos(das) responsáveis, de modo que a omissão no cumprimento desse dever inerente ao poder familiar pode ensejar a responsabilização destes(as)”.

Documento LEIA A ÍNTEGRA DA NOTA TÉCNICA DO CNPG PDF

O CNPG classifica como ‘fundamental’ uma ‘grande mobilização nacional’ na defesa da imunização das crianças e adolescentes, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal para todos os imunizantes disponíveis, não só da covid-19. Para os procuradores-gerais de Justiça de todo País, a União, os Estados e os municípios devem promover campanhas educativas, que ‘possuem o potencial de gerar efeitos positivos superiores à judicialização individual dos casos’.

Os PGJs também ressaltam que as escolas de todo o País, públicas ou privadas, devem exigir, no ato de matrícula e rematrícula e para a frequência do estudante em sala de aula, a carteira de vacinação completa, incluindo a vacina contra a covid-19. Por outro lado, o conselho diz que, ‘em nenhuma hipótese’, pode haver ‘negativa da matrícula ou a proibição de frequência à escola, em razão do caráter fundamental do direito à educação’. Em caso de descumprimento, o MP diz que é necessária a notificação aos órgãos competentes, em especial ao Conselho Tutelar.

A manifestação tem como fundamento o Estatuto da Criança e do Adolescente, que define como obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Além disso, cita entendimentos do Supremo Tribunal Federal, em especial o que que reconheceu a constitucionalidade da obrigatoriedade da vacina, não caracterizando ‘violação à liberdade de consciência e de convicção filosófica dos pais ou responsáveis, nem tampouco ao poder familiar’.

O texto aprovado pelo CNPG nesta quarta-feira, 21, foi elaborado pelas Comissões Permanentes de Defesa da Saúde; da Infância e Juventude; da Educação e da Pessoa com Deficiência e Idoso, integrantes do Grupo Nacional de Direitos Humanos do órgão.

A presidente do GNDH, Luciana Gomes Ferreira de Andrade, diz que a nota técnica ‘estimula campanhas de orientação e conscientização pelo posicionamento institucional em favor da vacinação’. “Para entrar no show, no estádio, no restaurante pode pedir carteira de vacina, mas, escola não!?. Precisamos guardar coerência”, afirmou a procuradora-geral de Justiça do Espírito Santo.

O posicionamento uníssono do MP se dá uma semana após o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, oficiou procuradores-gerais de Justiça em todo País, para que as Promotorias adotem as medidas necessárias para cumprir os dispositivos da Constituição e do ECA quanto à vacinação de menores contra covid-19. O despacho destacou as atribuições do Ministério Público previstas na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente com relação à proteção dos direitos das crianças e adolescentes – entre eles a vacinação.