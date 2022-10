Chefe da Missão de Observação da OEA sugere a políticos e eleitores que evitem ‘retórica agressiva’

O Chefe da Missão de Observação Eleitoral da Organização dos Estados Americanos, Rubén Dario Ramírez Lezcano, recomendou que os cidadãos e atores políticos ‘ajam com responsabilidade, evtiem retórica agressiva e a disseminação de notícias falsas’ no primeiro turno das eleições. O ex-chanceler do Paraguai diz que é necessário promover um ‘clima de paz’ para que o domingo ‘seja uma jornada cívica e livre de violência’.

Em vídeo publicado no Twitter, o líder do grupo que observa o processo eleitoral do País, diz que é preciso ‘aguardar pacientemente’ o resultado que será dado pelo Tribunal Superior Eleitoral neste domingo, 2, a ‘única autoridade habilitada a fazê-lo’. Além disso, Lezcano afirma que ‘qualquer reclamação deve ser feita através dos canais legais’.

A Missão de Observação Eleitoral da OEA é composta por 55 especialistas e observadores de 17 nacionalidades, que estarão presentes em 14 Estados e no Distrito Federal, para acompanhar e produzir relatório sobre o pleito.

Essa é a terceira vez que especialistas da OEA vêm ao Brasil para observar o processo eleitoral do País. Os observadores produziram relatórios sobre as Eleições Municipais de 2020 e as Eleições Gerais de 2018.

Nesta quinta-feira, 29, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, afirmou ao grupo de observadores internacionais que a Justiça brasileira vai garantir plena liberdade e segurança na eleição no Brasil.

“A segurança e liberdade do voto serão efetivadas, tanto com observância do pleno sigilo do voto, que é garantido pela urna eletrônica, quanto respeito à ampla e civilizada discussão política, afastando qualquer possibilidade de violência, coação ou pressão por grupos políticos ou econômico”, disse.