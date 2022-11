Checar as condições da compra é chave para consumidor fazer bons negócios na Black Friday

“Compra e venda é um processo que envolve preço, coisa (o objeto que se adquire) e condições. As condições são a alma do negócio e muitas vezes é ali que se faz dinheiro”, explica o advogado e professor de Direito da FGV do Rio Gustavo Kloh. Para ele, muitos consumidores fazem maus negócios na Black Friday por não avaliarem esse terceiro aspecto na hora de adquirir produtos em promoção.

Além do valor do frete, o consumidor deve ficar atento ao prazo da entrega. “Acontece muito de o frete ser mais caro que o preço, ou então, a taxa dos juros é tão alta que acaba fazendo o negócio não valer a pena”, explica o professor.

Além do valor do frete, é importante também se atentar ao prazo da entrega. Kloch explica que uma estratégia muito usada pelo e-commerce é ofertar condições vantajosas de pagamento à vista e prazos de entrega muito longos.

Ele ilustra o seguinte caso: ‘você adquire um produto com um bom desconto, com 10% desconto à vista caso faça pagamento por Pix, mas o prazo de entrega é de 60 dias. O que o fornecedor está fazendo com o seu dinheiro enquanto isso? Está girando ele’.

Isso permite, inclusive, que muitos comerciantes vendam mercadorias que ainda não estão efetivamente em seus estoques.

Embora não se trate de uma prática ilegal, pode ser frustrante para o consumidor. “A pessoa compra uma TV por um bom preço, paga à vista, mas depois vê que ela vai ser entregue só quando a Copa do Mundo acabar.”

Para não cometer esses erros e fazer bons negócios, ‘é necessário ir até a última tela da compra’, explica Kloh, pois ‘o preço final não é apenas o valor anunciado. É esse valor junto com o frete, os juros e as condições de pagamento’. O que o professor chama de ‘última tela’ é o momento da compra online em que se pode checar com detalhes o preço e as especificidades do produto, o prazo de entrega e as formas de pagamento.

O professor finaliza pontuando que tratam-se de orientações que podem ser aproveitadas para todo o ano. “Tudo o que acontece na Black Friday acontece também fora dela. A diferença é que essa data é como se fosse um ‘quadro agudo’.”