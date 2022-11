Alvo da PF e da Procuradoria, chefe da PRF que pediu voto em Bolsonaro ‘dribla’ pressão e entra de férias

Alvo de investigação da Polícia Federal e de ação da Procuradoria que pede seu afastamento imediato do cargo, o diretor- geral da Polícia Rodoviária Federal Silvinei Vasques encontrou nas férias uma estratégia par a amenizar a forte pressão a que se submete desde o dia 30 de outubro, quando apostou no triunfo do presidente Jair Bolsonaro e nele declarou publicamente seu voto.

O aliado do chefe do Executivo saiu de férias nesta quarta-feira, 16. A Polícia Rodoviária Federal não informou quantos dias o chefe vai ficar fora nem desde quando o período estava programado. Quem assinou os documentos ao longo do dia como diretor-geral substituto foi Marco Antônio Territo de Barros.

Silvinei é alvo de críticas publicas e questionamentos do Judiciário desde a véspera do segundo turno das eleições, quando declarou apoio a Bolsonaro. No dia do pleito, a conduta da PRF foi contestada em meio a abordagens s supostos casos de transporte irregular de eleitores mesmo após o Tribunal Superior Eleitoral proibir tal tipo de atuação.

Já no rescaldo do pleito, a conduta dos PRFs foi criticada diante dos bloqueios realizados por apoiadores do presidente em rodovias por todo o País. A atuação da corporação só se intensificou após decisão do STF no sentido de que os agentes adotassem todas as medidas necessárias para desobstruir vias.

O chefe da corporação chegou a apontar ao Supremo que houve redução do efetivo operacional nos dia seguinte ao pleito, mas sustentou que equipes foram direcionadas para a linha de frente de combate aos atos considerados antidemocráticos.

Foi nesse contexto que Silvinei entrou na mira da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. O chefe da PRF é investigado na esfera criminal, por suposta prevaricação, e já é alvo de ação de improbidade administrativa. Dentro do MPF, houve grande pressão para a abertura de inquérito contra Silvinei.

Enquanto isso, a ação já movida pelo braço do órgão no Rio lista uma série de condutas do chefe da PRF inclusive anteriores ao segundo turno. Listando entrevista e discursos de Silvinei, a Procuradoria viu “intenção clara” de promover “verdadeira propaganda político-partidária e promoção pessoal de autoridade com fins eleitorais”. Para o MPF, a conduta do chefe da PRF associaram a imagem dele à ‘instituição’ e ao presidente no período eleitoral. A ação cita ainda o uso “símbolos” e da imagem da corporação para favorecer a campanha bolsonarista.