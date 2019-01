‘Chave Mestra’ investiga advogados e servidores da Justiça por vazamento de processos sigilosos no Tocantins Polícia Civil cumpre um mandado de prisão temporária e 15 de busca de apreensão em Palmas para apurar esquema que usava senhas de servidores do Poder Judiciário para acesso de processo eletrônicos no Tribunal de Justiça