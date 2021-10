Chancela de (mais) uma violência obstétrica

Era madrugada de sexta-feira, uma virada para Lua Nova, quando me dei conta de que Carolina estava por vir. Reconheci as dores que estava sentindo. Assustei-me, não estava nada pronto, ainda faltavam seis semanas. Corremos para o hospital, fizemos os exames necessários, tomamos os medicamentos prescritos, cumprimos aquilo que foi recomendado, mas Carolina insistiu em vir, naquele dia. Retornamos à maternidade indicada, a qual teria uma vaga de U.T.I disponível. A necessidade de um hospital com aquela estrutura já me assustava, no meio daquele turbilhão de emoções. Fui prontamente encaminhada ao centro cirúrgico e o meu marido encaminhado para se equipar e me acompanhar. Mesmo tendo se vestido completamente, foi impedido de me encontrar. Quando notei que ele não chegava, implorei por sua presença. Não acreditava no que estava acontecendo. Uma proibição aleatória, injustificada e eu, mesmo ciente e consciente de todos os meus direitos, não pude evitar, não pude argumentar. Não estava em condições para isso.

Carolina veio ao mundo extremamente saudável e depois de examinada, como de praxe, veio direto para o meu colo. Naquele momento me lembrei do meu marido, que não sabia como estávamos. Na certeza de que aquele instante deveria ser compartilhado, perguntei se poderiam levá-la para que ele pudesse conhecê-la. Não era justo eu saber que estava tudo bem com a Carolina e ele não, mesmo estando na porta de onde eu estava. Quando a levaram, não a trouxeram de volta. Não pude amamentá-la assim que nasceu. Meu marido não pode cortar o cordão umbilical, como fez com nossa primeira filha. Não temos fotos juntos, assim que ela nasceu!

Diante dessas violações, demorei três meses para conseguir contar essa experiência em voz alta. Em 2010, estudo realizado pela Fundação Perseu Abramo revela que uma em cada quatro mulheres foi vítima de algum tipo de violência obstétrica. Pesquisas indicam a dificuldade em se compilar dados, pois grande parte das mulheres sequer se dá conta de que sofreu algum tipo de desumanização durante o parto. Em uma tentativa de coibir um dos tipos de violência obstétrica e garantir a presença de um acompanhante na sala de parto foi aprovada em 2005 a Lei 11.108, que incluiu um dispositivo na lei que dispõe sobre o serviço orgânico da saúde. Dessa sorte, a presença do acompanhante, de livre escolha da gestante, é permitida expressamente em toda rede pública de saúde.

Por ordem da Agência Nacional de Saúde aquele direito é igualmente extensível a toda rede hospitalar privada e suplementar. Essa permissão baseia-se em evidências científicas, pois segundo a Organização Mundial de Saúde a presença de uma pessoa de confiança da gestante traz benefícios significativos e nenhum prejuízo conhecido. O Brasil igualmente ratificou tratados internacionais que garantem a presença de um acompanhante de livre escolha da gestante, como a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher quanto o Programa de Ação de Viena e a Convenção Relativa ao Amparo ao Parto.

Mesmo todo esse arcabouço normativo, nacional e internacional garante que mulheres em situações de absoluta fragilidade (como é o caso do trabalho de parto) tenham seus direitos respeitados. Por isso, a necessidade de responsabilização perante o Judiciário surgiu a mim como recomendação na terapia e como uma possibilidade de se evitar que outras famílias se submetam à mesma arbitrariedade. Indignei-me com a resistência da maternidade, que jamais negou que impediu a presença de acompanhante durante o parto, afirmando abertamente que descumprira a legislação na tentativa de acrescentar (mais) um empecilho ao cumprimento dos direitos das mulheres, tão arduamente conquistados. Em sua defesa, alegou-se que a proibição se fundamenta por ter sido única e exclusivamente um parto prematuro. Apoiar-se em um critério técnico, o qual não poderia ser refutado, pois se apoia na retórica de assegurar em salvar a vida da mãe e do bebê não resistiu a uma pesquisa na internet: naquela maternidade, outras mulheres com bebês prematuros puderam escolher seus acompanhantes (e fotógrafos!). Ademais, inexiste nenhum indicativo legal ou evidência científica que afirme que a prematuridade, por si só, é um fator de risco ao parto. Nem mesmo o atual estágio em que vivemos, em um cenário de pandemia com o espalhamento do vírus Sar-CoV-2 impediu-se a presença de acompanhante durante o parto.

Infelizmente, o Tribunal de Justiça de Goiás caiu no conto da indústria hospitalar, que prefere sempre ter a última palavra sobre o destino de seus pacientes, em um precedente conservador e extremamente perigoso para o direito das mulheres, chancelando o desrespeito à legislação federal e aos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, abrindo a possibilidade de que outras justificativas possam ser apresentadas para impedir o acesso ao acompanhante durante o parto e fragilizando, ainda mais, milhares de mulheres brasileiras.

Contudo, ainda existe uma esperança: esse precedente, em um caso inédito, encontra-se pendente de análise pelo Superior Tribunal de Justiça que pode devolver a voz e os direitos de inúmeras mulheres tão vilipendiados diariamente no Brasil. Que o Tribunal da cidadania possa ser técnico e assegurar, diante da poderosíssima indústria hospitalar, que não haja mais revitimização de mulheres nesse país.

*Carla von Bentzen é advogada