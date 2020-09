Chamado de ‘gângster’ por Joice, Márcio França entra com ação contra adversária na disputa pela Prefeitura de São Paulo

O ex-governador paulista e pré-candidato a prefeito de São Paulo Márcio França (PSB) ajuizou nesta quinta-feira, 3, uma ação contra a deputada federal Joice Hasselmann (PSL), sua adversária na disputa, por críticas feitas pela parlamentar em um vídeo publicado no Twitter.

Na gravação, divulgada esta semana, Joice diz que o ex-governador é ‘um enganador, mentiroso nato, gangster’ (assista abaixo). Em outro trecho, a deputada chama França de ‘comunista covarde’ e ‘frouxo’. “Esquerda quer roubalheira, é isso que você quer né?”, disparou.

Os ataques têm relação com o aceno do pré-candidato a uma parcela do eleitorado posicionada à direita do espectro político, também disputada por Joice, que ficou órfã dos bolsonaristas desde que rompeu com o clã em um racha interno do PSL. No início do mês, o ex-governador esteve em um evento com o presidente Jair Bolsonaro, o que colocou em risco uma aliança com o PDT em São Paulo.

“Toma vergonha na cara, que conversa fiada é essa de agora de se dizer assim um homem alinhado aos princípios da direita”, criticou Joice.

O advogado Daniel Rodrigues Monteiro Mendes, que defende França, sustenta que a deputada cometeu crime de injúria. “O Querelante (Márcio França) não desconhece o fato de que o ambiente político gera discussões mais duras, opiniões e críticas hostis. Porém, com o devido respeito, a liberdade de criticar não significa a liberdade de falar o que bem entender quando, onde e contra quem quiser”, diz um trecho da ação.

Procurada pela reportagem, Joice disse que ainda não foi notificada da ação, mas rebateu o adversário: “Vou provar que ele é um gângster e tudo o que ele fez no verão passado”.