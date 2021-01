Defensor-geral do Rio, Rodrigo Pacheco, assume segundo mandato e promete avançar em projeto de inteligência artificial; assista a posse

O defensor público-geral do Rio, Rodrigo Pacheco, assume o segundo mandato à frente da Defensoria Pública do estado. Pacheco foi eleito para o cargo pela primeira vez em 2019, quando recebeu 886 votos de membros da Defensoria. Com a recondução, ele seguirá à frente da instituição até 2022. O foco para os próximos dois anos é avançar no projeto de inteligência artificial e banco de dados da instituição, que no último ano migrou o seu atendimento para o ambiente digital, através do lançamento do aplicativo Defensoria RJ.

A cerimônia de posse acontece virtualmente nesta quinta, 7, às 10h e terá a presença do governador em exercício, Cláudio Castro. A solenidade pode ser acompanhada no canal da Defensoria Pública do Rio no Youtube.