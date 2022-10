Censura, não!

Sempre defendi que o direito à livre manifestação do pensamento não é absoluto, podendo, se extrapolado seus limites, configurar crime.

Porém, o que não se faz possível é um juízo prévio do que se pode, ou não, propalar pelas redes sociais ou mídia em geral, arvorando-se em órgão censor, cuja atividade não é permitida em nosso país.

Praticado algum delito, que se instaure uma investigação ou ação penal, observado o devido processo legal, contraditório e ampla defesa; no entanto, censura prévia, é proibida pela Constituição Federal.

Para os comunicadores em geral há regra expressa prevista na Carta Magna, que no seu artigo 220, § 2º, diz:

“Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.

(…)

§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística”.

Em igual sentido, voltado para todas as pessoas e não só aos comunicadores, reza o artigo 5º, incisos IV e XI, da Magna Carta:

“IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;”.

“IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;”.

Com efeito, não é possível censurar previamente canais que veiculam notícias e comentários, bem como pessoas que se valem das redes sociais para transmitir suas ideias.

Reafirmo o que disse. Se houve excesso e se ultrapassou os limites da liberdade de expressão, que se puna quem assim agiu, após o devido processo legal, mas censura prévia é vedada constitucionalmente.

Do mesmo modo, fato conhecido e verdadeiro, testemunhado por alguém e veiculado pela mídia, notadamente quando tiver repercussão pública e na vida dos brasileiros, que tenha sido apontado por pessoa notória e dirigido a outra com a mesma qualidade pessoal, não pode ser censurado e impedido que as pessoas dele tenham conhecimento, justamente por serem estas as maiores interessadas em saber quem é uma pessoa e se ela é confiável para defender e administrar seus interesses.

Fatos que interessem sobre a vida pública ou mesmo privada de alguém, que tenham repercussão na vida das pessoas, não podem ser sonegados da sociedade, mormente quando é testemunhado por alguém que dá seu testemunho de algo percebido por seus sentidos e que marcou seu passado.

A sociedade tem o direito de saber e o Judiciário de possibilitar o conhecimento de fatos que a todos interessam e poderão impactar profundamente na sua vida no caso de fazerem uma escolha equivocada.

Censura não é permitida pela nossa Carta Magna em nenhum momento e por nenhum motivo. E, no processo eleitoral, tem o cidadão o direito de saber em quem votará e comandará o país por vários anos e, com isso, poder prejudicá-la por não ser a pessoa recomendável para ocupar determinado cargo político.

Por isso mesmo, a lei possibilita o direito de resposta para aquele que se sentir prejudicado por frases, alusões e outras formas de manifestação do pensamento.

A imprensa tem o direito e dever de informar fatos que realmente existiram. E o testemunho de uma pessoa sobre fato certo e criminoso não pode ser censurado por nenhum motivo, podendo, se o caso, ser ela processada posteriormente por crime contra a honra e na esfera cível.

Desinformação é não propiciar à população o conhecimento do passado e personalidade de alguém que poderá galgar cargo público de extrema relevância e trazer sérios prejuízos à nação.

Claro que em situações excepcionalíssimas, quando a publicação é por si só criminosa, o que ocorre, v.g, nos casos de pedofilia, é possível em juízo prévio exclui-la ou não a publicar; porém, como dito, não se trata de manifestação do pensamento, mas de conduta evidentemente criminosa praticada por outros meios, que não a palavra.

Pretender-se regular a mídia ou redes sociais, seja por meio de lei ou mesmo de decisão judicial, o que é muito pior, é medida arbitrária, despótica, típica de país totalitário, que não encontra guarida na Constituição Federal, que a veda expressamente e reconhece a liberdade de manifestação de pensamento e a vedação da censura como cláusulas pétreas, núcleo intangível da Constituição Federal, que não pode ser alterado nem mesmo por emenda constitucional, nos termos do artigo 60, § 4º, da Magna Carta.

*César Dario Mariano da Silva, procurador de Justiça – SP. Mestre em Direito das Relações Sociais. Especialista em Direito Penal. Professor universitário. Autor de vários livros, dentre eles Manual de Direito Penal, Lei de Execução Penal Comentada, Provas Ilícitas, Estatuto do Desarmamento, Lei de Drogas Comentada e Tutela Penal da Intimidade, publicados pela Juruá Editora.