Celso de Mello prevê que Rosa Weber na presidência do STF terá ‘indiscutível relevo neste momento delicado de nossa vida institucional’

O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro aposentado Celso de Mello, disse nesta segunda-feira, 12, que a ministra Rosa Weber vai dirigir a Corte com “espírito altamente democrático” e “impregnado do sentido de necessária colegialidade”.

“Neste momento sensível e delicado de nossa vida institucional, em que o Brasil, resistindo a tentações autoritárias que ameaçam a sacralidade da Constituição e repelindo manifestaçōes que degradam o sentido democrático das instituições, revestir-se-á de indiscutível relevo a presença da ministra Rosa Weber na chefia do Poder Judiciário nacional”, avalia o ministro.

Celso de Mello projeta que a gestão será um “fator de equilíbrio e de segurança” na defesa da Constituição, da democracia e das instituições. Também avalia que a ministra estará preocupada com “liberdades fundamentais” e com grupos “vulneráveis”.

O ex-presidente do STF afirma que Rosa Weber sempre teve uma “atuação firme, competente, altamente qualificada, digna e serena no desempenho isento e impessoal da jurisdição”.

“Será uma notável presidente do Supremo Tribunal Federal, pois reúne todos os atributos que permitem nela reconhecer a figura de uma grande magistrada”, resume.

Rosa toma posse nesta tarde como presidente do STF, substituindo Luiz Fux, e deve ficar no cargo até a aposentadoria, prevista para outubro do ano que vem. Ela já dirigiu o Tribunal Regional do Trabalho da 4.ª Região, no Rio Grande do Sul, e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nas eleições de 2018. O vice será o ministro Luís Roberto Barroso.