Celso de Mello rejeita pedido do PT para investigar Deltan da Lava Jato

O ministro do Supremo Tribunal de Federal Celso de Mello não conheceu pedido do PT para que o coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, seja investigado por abuso de poder, fraude processual, prevaricação, organização criminosa e atos de improbidade administrativa.

A decisão ainda não foi divulgada na íntegra. O ato de não conhecer no Judiciário significa que, por entender que o autor do pedido não usou a via cabível, o magistrado arquivou a ação.

O pedido foi assinado pelo deputado federal Paulo Pimenta (PT). Ele havia movido notícia crime contra Deltan e outros procuradores no STF.

“Nos últimos dias foram divulgadas diversas notícias sobre a utilização sistemática de contatos informais realizados com autoridades da Suíça e Mônaco para obtenção de provas ilícitas no âmbito da operação Lava Jato”, afirma, em referência a reportagem do portal Uol.