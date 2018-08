Celso de Mello divulga acórdão de julgamento que impede réus na substituição da Presidência

O ministro Celso de Mello, decano do Supremo, divulgou o texto da ementa e do acórdão do julgamento de medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 402, na qual a Rede questiona a possibilidade de réus em ação penal integrarem a linha de substituição da Presidência da República.

As informações foram divulgadas no site do Supremo.

Na sessão de 7 de dezembro de 2016, o Plenário referendou em parte liminar do ministro Marco Aurélio, relator da ADPF 402, para assentar que os substitutos eventuais do presidente da República – descritos no artigo 80 da Constituição Federal -, caso sejam réus em ação penal, ficarão impossibilitados de exercer a Presidência.

A corrente majoritária seguiu o voto de Celso de Mello, designado redator para o acórdão do julgamento, no sentido de que a condição de réu não impede que o substituto eventual continue a desempenhar a chefia de seu órgão de origem.

Com o julgamento, à época, o Plenário derrubou a liminar no ponto em que o relator ordenava o afastamento imediato do senador Renan Calheiros (MDB-AL) da Presidência do Senado.